جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة للمواجهات؟

منذ سنوات عديدة وكأس ملك إسبانيا بعيدة عن جنبات سانتياجو برنابيو، بالتحديد منذ 2014 لم يتمكن ريال مدريد من الظفر بثاني أهم بطولات إسبانيا، مما يُزيد من حجم الضغوطات في هذه النسخة لاسترداد اللقب الغائب قرابة 9 سنوات.

كانت مشاركة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2021-2022 مخيبة للآمال للغاية، فودع الفريق من ربع النهائي على يد أتلتيك بيلباو وأهدر فرصة أخرى لتحقيق الثلاثية التاريخية.

وبشكل عام في السنوات الماضية لم يصل الريال كثيرًا إلى الأدوار النهائية من المسابقة، وهو ما تسبب في وابل من الانتقادات على إهمال الكأس الغالية.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2023، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

حقق ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا في 19 مناسبة سابقة، وهو ثالث أكثر الأندية تحقيقًا للبطولة بعد برشلونة وأتلتيك بيلباو.

في هذا التقرير نستعرض معًا رحلة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-22، وكيف يمكنك متابعة مبارياته؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد كأس ملك إسبانيا 2023؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد VIP.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

البطولة القنوات الناقلة كأس ملك إسبانيا SSC

شاهد VIP

جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023

تم إعفاء ريال مدريد من المشاركة في دور الـ64 التمهيدي، وسيبدأ مشاركاته في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32.

القرعة أسقطت كتيبة كارلو أنشيلوتي في مواجهة مع كاسيرينيو.