جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2023، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

مصعب صلاحمصعب صلاح
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Trofeo Copa del ReyGetty
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تعرف على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2023 وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي خاضها القطبين ريال مدريد وبرشلونة..

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، ريال بيتيس.

هناك اهتمام خاص من قبل ريال مدريد بالتتويج بكأس ملك إسبانيا، فلا يعقل أن ناديًا بحجم الملكي يبتعد عن هذا اللقب منذ سنوات كثيرة، وخصوصًا وأن مشاركة النسخة الماضية كانت مخيبة جدًا للآمال بالخروج أمام أتلتيك بيلباو في ربع النهائي.

أما برشلونة، فلن يتوقف عن المنافسة لحصد لقب كأس الملك بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّ الفريق الكتالوني هو الأكثر حصدًا للقب في التاريخ.

أربع نسخ متتالية حقق خلالها برشلونة اللقب بين 2015 إلى 2018، هيمنة كانت مطلقة كسرها الخفافيش، ومن بعده ريال سوسييداد، ثم عاد البرسا للتتويج بالدرع مجددًا قبل أن يرفع ريال بيتيس اللقب.

في الوقت نفسه، فيُعد أتلتيك بيلباو هو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ23 بطولة سابقة، ويأتي بعد النادي الباسكي ريال مدريد بـ19 بطولة، كما يُصنف النادي العاصمي الأكثر تحقيقًا للوصافة في 20 مناسبة.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2022-23

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا 2023؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد VIP.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

البطولة

القنوات الناقلة

كأس ملك إسبانيا 2023

SSC
شاهد VIP

جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023

أوقعت القرعة مواجهة بين برشلونة وإنتر سيتي، بينما يلعب ريال مدريد أمام كاسيرينيو

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
لانوسيا - فالنسياالثلاثاء 3 يناير 2023،
20:00 مصر، 21:00 السعودية

كاميلو كانو الأولمبي
قرطاجنة - فياريالالثلاثاء 3 يناير 2023،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		قرطاجونوفا
إسبانيول - سيلتا فيجوالثلاثاء 3 يناير 2023،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		كورنيلا آل برات
كاسيرينيو - ريال مدريدالثلاثاء 3 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		الأمير فيليب
أتلتيكو سبتة - إلتشيالثلاثاء 3 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		ألفونسو موروبي
ليفانتي - خيتافيالثلاثاء 3 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		سيوتات دي فالنسيا
سبورتنج خيخون - رايو فاييكانوالثلاثاء 3 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		المولينون
لوجرونييس - ريال سوسييدادالأربعاء 4 يناير 2023،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		لاس جاوناس
بونتيفيدرا - ريال مايوركاالأربعاء 4 يناير 2023،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		 استاديو باسارون
ليناريس ديبورتيفو - إشبيليةالأربعاء 4 يناير 2023،
20:00 مصر، 21:00 السعودية		 الملعب البلدي دي ليناريخوس
ريال أوفييدو - أتلتيكو مدريدالأربعاء 4 يناير 2023،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		كارلوس تارتيري
إنتر سيتي - برشلونةالأربعاء 4 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		أنتونيو سولانا
ديبورتيفو ألافيس - بلد الوليدالأربعاء 4 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		 مينديزوروزا
ايبيزا جزر بيتيوساس - ريال بيتيسالخميس 5 يناير 2023،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		بلدية ميسيسز
استيك دي تاراجونا - أوساسوناالخميس 5 يناير 2023،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		 نو إستادي
إلدينسي - أتلتيك بيلباوالخميس 5 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		بيبيكو أمات

نتائج مباريات دور الـ64 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
جوادالاخارا - إلتشيالثلاثاء 20 ديسمبر 20223-0خاليسكو
ديوسيسانو - خيتافيالثلاثاء 20 ديسمبر 20222-0ملعب ديوسيسانو
إنترسيتي - ميرانديسالثلاثاء 20 ديسمبر 20220-2أنتونيو سولانا
ريال يونيون - ريال مايوركاالثلاثاء 20 ديسمبر 20221-0جال
سيستاو ريفر - أتلتيك بيلباوالثلاثاء 20 ديسمبر 20221-0لاس ليناس
جويخويلو - فياريالالثلاثاء 20 ديسمبر 20222-1الملعب البلدي لجويخويلو
ألكوركون - قرطاجنةالثلاثاء 20 ديسمبر 20221-1
(4-2)		سانتو دومينجو
أتلتيكو باسو - إسبانيولالثلاثاء 20 ديسمبر 20221-0باسو
ليفانتي - أندوراالأربعاء 21 ديسمبر 20221-2 سيوتات دي فالنسيا
نومانسيا - سبورتنج خيخونالأربعاء 21 ديسمبر 20223-0لوس باخاريتوس
أيبيزا جزر بيتيوساس - إيبارالأربعاء 21 ديسمبر 20220-1بلدية ميسيسز
أتليتيكو ساجونتينو - رايو فاييكانوالأربعاء 21 ديسمبر 20220-0
(3-1)		كامبنو مورفيدر
أرنيدو - أوساسوناالأربعاء 21 ديسمبر 20223-1ملعب سينديرو
لوجرونييس - ألباسيتيالأربعاء 21 ديسمبر 20220-0
(3-4)		 لاس جاوناس
جوفنتود توريمولينوس - إشبيليةالأربعاء 21 ديسمبر 20223-0الملعب البلدي توريمولينوس
أريناس دي جيتسكو - بلد الوليدالأربعاء 21 ديسمبر 20225-1الملعب البلدي دي جوبيلا
كلوب ديبورتيفو كوريا - ريال سوسييدادالأربعاء 21 ديسمبر 20225-0لا إيسلا
أتلتيكو سبتة - إيبيزاالأربعاء 21 ديسمبر 20222-3 ألفونسو موروبي
بونتيفيدرا - تينيريفيالأربعاء 21 ديسمبر 20221-2استاديو باسارون
كاسيرينيو - جيروناالخميس 22 ديسمبر 20221-2ملعب الأمير فيليب
جيرنيكا - سيلتا فيجوالخميس 22 ديسمبر 20223-0أوربيتا
إلدينسي - ريال بورجوسالخميس 22 ديسمبر 20220-1بيبيكو أمات
ليناريس ديبورتيفو - راسينج الخميس 22 ديسمبر 20220-1الملعب البلدي دي ليناريخوس
ناستيك دي تاراجونا - ملقةالخميس 22 ديسمبر 20221-2 نو إستادي
ارينتيرو - أتلتيكو مدريدالخميس 22 ديسمبر 20223-1 استاد دي اسبينيدو
لانوسيا - لاس بالماسالخميس 22 ديسمبر 20220-0
(5-6)		كاميلو كانو الأولمبي
ريال أوفييدو - غرناطةالخميس 22 ديسمبر 20220-1ملعب كارلوس تارتيري

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