جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2023، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2023 وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي خاضها القطبين ريال مدريد وبرشلونة..

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، ريال بيتيس.

هناك اهتمام خاص من قبل ريال مدريد بالتتويج بكأس ملك إسبانيا، فلا يعقل أن ناديًا بحجم الملكي يبتعد عن هذا اللقب منذ سنوات كثيرة، وخصوصًا وأن مشاركة النسخة الماضية كانت مخيبة جدًا للآمال بالخروج أمام أتلتيك بيلباو في ربع النهائي.

أما برشلونة، فلن يتوقف عن المنافسة لحصد لقب كأس الملك بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّ الفريق الكتالوني هو الأكثر حصدًا للقب في التاريخ.

أربع نسخ متتالية حقق خلالها برشلونة اللقب بين 2015 إلى 2018، هيمنة كانت مطلقة كسرها الخفافيش، ومن بعده ريال سوسييداد، ثم عاد البرسا للتتويج بالدرع مجددًا قبل أن يرفع ريال بيتيس اللقب.

في الوقت نفسه، فيُعد أتلتيك بيلباو هو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ23 بطولة سابقة، ويأتي بعد النادي الباسكي ريال مدريد بـ19 بطولة، كما يُصنف النادي العاصمي الأكثر تحقيقًا للوصافة في 20 مناسبة.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير نستعرض كل ما يخص نسخة 2022-23

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا 2023؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد VIP.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

البطولة القنوات الناقلة كأس ملك إسبانيا 2023 SSC

شاهد VIP

جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023

أوقعت القرعة مواجهة بين برشلونة وإنتر سيتي، بينما يلعب ريال مدريد أمام كاسيرينيو

المباراة الموعد النتيجة الملعب لانوسيا - فالنسيا الثلاثاء 3 يناير 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية كاميلو كانو الأولمبي قرطاجنة - فياريال الثلاثاء 3 يناير 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية قرطاجونوفا إسبانيول - سيلتا فيجو الثلاثاء 3 يناير 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية كورنيلا آل برات كاسيرينيو - ريال مدريد الثلاثاء 3 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الأمير فيليب أتلتيكو سبتة - إلتشي الثلاثاء 3 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ألفونسو موروبي ليفانتي - خيتافي الثلاثاء 3 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سيوتات دي فالنسيا سبورتنج خيخون - رايو فاييكانو الثلاثاء 3 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية المولينون لوجرونييس - ريال سوسييداد الأربعاء 4 يناير 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية لاس جاوناس بونتيفيدرا - ريال مايوركا الأربعاء 4 يناير 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاديو باسارون ليناريس ديبورتيفو - إشبيلية الأربعاء 4 يناير 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية الملعب البلدي دي ليناريخوس ريال أوفييدو - أتلتيكو مدريد الأربعاء 4 يناير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية كارلوس تارتيري إنتر سيتي - برشلونة الأربعاء 4 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنتونيو سولانا ديبورتيفو ألافيس - بلد الوليد الأربعاء 4 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية مينديزوروزا ايبيزا جزر بيتيوساس - ريال بيتيس الخميس 5 يناير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بلدية ميسيسز استيك دي تاراجونا - أوساسونا الخميس 5 يناير 2023،

17:00 مصر، 18:00 السعودية نو إستادي إلدينسي - أتلتيك بيلباو الخميس 5 يناير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية بيبيكو أمات

نتائج مباريات دور الـ64 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023