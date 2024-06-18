جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

عاد ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي متفوقًا على برشلونة ومستمرًا في هيمنته المحلية والقارية.
ويعد النادي الملكي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني وسيعمل في الموسم الجديد على أن يحتفظ باللقب تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي.
ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، ويمتلك الملكي الحظوظ الأكبر بعد التعاقد مع كيليان مبابي، لكن وجود هانسي فليك في برشلونة يفتح الباب للكثير من الإثارة.
في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟
ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟
ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.
المباراة التالية
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ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2024-2025؟
كلاسيكو الدور الأول يقام في الجولة 11 لموسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 أكتوبر 2024.
فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "كامب نو" المقرر إعادة فتحه في ديسمبر المقبل، يوم 11 مايو 2025، لحساب الجولة 35 من الموسم.
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025
يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد بمواجهة ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار معقل الأخير.
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|ريال مايوركا - ريال مدريد
|الأحد 18 أغسطس 2024
|إيبيروستار
|2
|ريال مدريد – بلد الوليد
|الأحد 25 أغسطس 2024
|سانتياجو برنابيو
|3
|لاس بالماس – ريال مدريد
|الأربعاء 28 أغسطس 2024
|جران كاناريا
|4
|ريال مدريد – ريال بيتيس
|الأحد 1 سبتمبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|5
|ريال سوسيداد – ريال مدريد
|الأحد 15 سبتمبر 2024
|أنويتا
|6
|ريال مدريد - إسبانيول
|الأحد 22 سبتمبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|7
|ريال مدريد – ديبورتيفو ألافيس
|الأربعاء 25 سبتمبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|8
|أتلتيكو مدريد – ريال مدريد
|الأحد 29 سبتمبر 2024
|سيفيتاس ميتروبوليتانو
|9
|ريال مدريد – فياريال
|الأحد 6 أكتوبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|10
|سيلتا فيجو – ريال مدريد
|الأحد 20 أكتوبر 2024
|بالايدوس
|11
|ريال مدريد – برشلونة
|الأحد 27 أكتوبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|12
|فالنسيا – ريال مدريد
|الأحد 3 نوفمبر 2024
|ميستايا
|13
|ريال مدريد – أوساسونا
|الأحد 10 نوفمبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|14
|ليجانيس – ريال مدريد
|الأحد 24 نوفمبر 2024
|ملعب بوتاركي البلدي
|15
|ريال مدريد – خيتافي
|الأحد 1 ديسمبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|16
|جيرونا – ريال مدريد
|الأحد 8 ديسمبر 2024
|مونتيليفي
|17
|رايو فاييكانو – ريال مدريد
|الأحد 15 ديسمبر 2024
|فاييكاس
|18
|ريال مدريد – إشبيلية
|الأحد 22 ديسمبر 2024
|سانتياجو برنابيو
|19
|أتلتيك بيلباو – ريال مدريد
|الأحد 12 يناير 2025
|سان ماميس
|20
|ريال مدريد – لاس بالماس
|الأحد 19 يناير 2025
|سانتياجو برنابيو
|21
|ريال بلد الوليد – ريال مدريد
|الأحد 26 يناير 2025
|خوسيه زوريلا
|22
|إسبانيول - ريال مدريد
|الأحد 2 فبراير 2025
|كورنيا إل برات
|23
|ريال مدريد – أتلتيكو مدريد
|الأحد 9 فبراير 2025
|سانتياجو برنابيو
|24
|أوساسونا - ريال مدريد
|الأحد 16 فبراير 2025
|آل سادار
|25
|ريال مدريد – جيرونا
|الأحد 23 فبراير 2025
|سانتياجو برنابيو
|26
|ريال بيتيس – ريال مدريد
|الأحد 2 مارس 2025
|بينتو فيامارين
|27
|ريال مدريد – رايو فاييكانو
|الأحد 9 مارس 2025
|سانتياجو برنابيو
|28
|فياريال – ريال مدريد
|الأحد 16 مارس 2025
|لا سيراميكا
|29
|ريال مدريد – ليجانيس
|الأحد 30 مارس 2025
|سانتياجو برنابيو
|30
|ريال مدريد – فالنسيا
|الأحد 6 إبريل 2025
|سانتياجو برنابيو
|31
|ديبورتيفو ألافيس – ريال مدريد
|الأحد 13 إبريل 2025
|مينديزوروتزا
|32
|ريال مدريد – أتلتيك بيلباو
|الأحد 20 إبريل 2025
|سانتياجو برنابيو
|33
|خيتافي – ريال مدريد
|الأربعاء 23 إبريل 2025
|كوليسيوم ألفونسو بيريز
|34
|ريال مدريد – سيلتا فيجو
|الأحد 4 مايو 2025
|سانتياجو برنابيو
|35
|برشلونة – ريال مدريد
|الأحد 11 مايو 2025
|كامب نو
|36
|ريال مدريد – ريال مايوركا
|الأربعاء 14 مايو 2025
|سانتياجو برنابيو
|37
|إشبيلية – ريال مدريد
|الأحد 18 مايو 2025
|رامون سانشيز بيثخوان
|38
|ريال مدريد – ريال سوسييداد
|الأحد 25 مايو 2025
|سانتياجو برنابيو
ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|أتلتيك بيلباو
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|خيتافي
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|ريال بيتيس
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|جيرونا
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|أوساسونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|ليجانيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|ديبورتيفو ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|إسبانيول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ريال مايوركا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|رايو فاييكانو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ريال سوسييداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ريال بلد الوليد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|لاس بالماس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|فالنسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0