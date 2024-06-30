تعرف على جدول مباريات ربع نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

دخلنا مرحلة الحسم في بطولة يورو 2024، ومع اقترابنا من دخول مرحلة ربع النهائي، يزداد الحماس والإثارة خاصة مع بداية تحديد ملامح المربع الذهبي.

وسنكون على موعد مع العديد من المباريات القوية، في ربع النهائي والتي سيكون على رأسها النهائي المبكر بين ألمانيا وإسبانيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تعرف على جدول مباريات ربع نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات يورو 2024، المجموعات، الطريق للنهائي، القنوات الناقلة والجوائز المالية

ما موعد ربع نهائي يورو 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات ربع نهائي البطولة، بداية من يوم الجمعة 5 يوليو، بمباراة ألمانيا وإسبانيا.

البداية النهاية الجمعة 5 يوليو 2024 السبت 6 يوليو 2024

ما القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات ربع نهائي يورو 2024: