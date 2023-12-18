جدول مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة..

شهدت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 العديد من المواجهات الهامة، تليق بهذا الدور المتقدم نسبيًا في البطولة القارية الأبرز، وإن كانت بعض الفرق العملاقة قد ذهبت إلى بطولة الدوري الأوروبي والبعض ودع من دور المجموعات.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عددًا من المباريات المثيرة خاصة بعد عودة برشلونة إلى هذا الدور بعد عامين، وكذلك تواجد آرسنال في المسابقة بعد غياب.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 - دور الـ 16

أوقعت القرعة العديد من المباريات الصعبة في ثمن النهائي أبرزها مواجهة بين برشلونة ونابولي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

وكانت القرعة قد أقيمت يوم 18 ديسمبر 2023 في مدينة نيون السويسرية.

المباراة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب النتيجة إنتر - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 13 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 12 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية لاتسيو - بايرن ميونخ الثلاثاء 13 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 12 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أيندهوفن - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 13 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 12 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية باريس سان جيرمان - ريال سوسييداد الثلاثاء 13 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 12 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية بورتو - آرسنال الثلاثاء 13 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 12 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية نابولي - برشلونة الثلاثاء 13 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 12 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كوبنهاجن - مانشستر سيتي الثلاثاء 13 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 12 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية لايبزيج - ريال مدريد الثلاثاء 13 فبراير 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 12 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لدور ال 16 من أبطال أوروبا 2024؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

ما موعد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 13 و14 فبراير 2024، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 20 و21 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 5 و6 مارس 2024، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 12 و13 مارس 2024.