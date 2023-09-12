جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، نظام المسابقة، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة وجدول مواعيد البطولة حتى النهائي

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية بداية نسخة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، انطلقت في أغسطس بالأدوار التمهيدية للبطولة.

فاز نادي الأهلي المصري على الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، وحقق المارد الأحمر البطولة الحادية عشرة في تاريخه.

أجريت قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا 2024 في يوليو 2023، وذلك في مدينة القاهرة العاصمة المصرية.

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وفي هذا التقرير، يقدم جول كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، جدول مواعيد البطولة والمباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين وأكثر.

الموعد، النظام والجوائز .. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الإفريقي

ما هو نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

يشارك في دوري أبطال أفريقيا 58 فريقاً، 52 منهم بدايتهم من الدور التمهيدي الذي هو عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.

أما بقية الفرق فستبدأ من الدور التمهيدي الثاني، وهي الفرق الأفضل نتائج في البطولة السنوات السابقة.

يتأهل من الدور التمهيدي الثاني 16 فريقًا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل من كلٍ منها فريقان فقط، وتعود مباريات خروج المغلوب من دور 8 حتى النهائي.

جدول مواعيد دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

انطلقت بطولة دوري أبطال إفريقيا في أغسطس 2023 من الدور التأهيلي الأول، بينما ينطلق الدور الثاني في سبتمبر.

وتبدأ مباريات دور المجموعات في ديسمبر 2023 وتنتهي في فبراير 2024.

أما ربع النهائي فسوف يكون في شهر مارس 2024، ونصف النهائي في شهر أبريل 2024.

وقد تم تحديد موعد المباراة النهائية لتكون يومي 5 و12 مايو 2024.

المرحلة الجولة الذهاب الإياب الدور التمهيدي الأولى 18-19 أغسطس 2023 25-26 أغسطس 2023 الثانية 15-16 سبتمبر 2023 29-30 سبتمبر 2023 دور المجموعات الأولى 1-2 ديسمبر 2023 الثانية 8-9 ديسمبر 2023 الثالثة 19 ديسمبر 2023 الرابعة 9-10 فبراير 2024 الخامسة 16-17 فبراير 2024 الساسة 27 فبراير 2024 ربع النهائي 15-16 مارس 2024 29-30 مارس 2024 نصف النهائي 12-13 أبريل 2024 19-20 أبريل 2024 النهائي 5 مايو 2024 12 مايو 2024

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدوران التمهيديين فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

لكن هناك بعض المشكلات في النسخة المقبلة جعلت الشكوك تثار حول ملكية بي إن سبورتس للحقوق وسط المشكلات القضائية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 - الدور التمهيدي الأول

المباراة الذهاب الإياب النتيجة جاديدكا - إيه بي آر 1-1 2-0 3-1 بومامورو - بينجي 1-1 1-5 2-6 المريخ - أوتوهو دويو 0-0 1-1 1-1 (تأهل المريخ بالأهداف خارج الديار) أورلاندو بيراتس - دجابال 0-1 0-3 0-4 جرين مامبا - سونجو 1-1 1-0 2-1 النجم الساحلي - شباب قسنطينة 0-2 0-1 0-3 فايبرز - جوانينج جالاكسي 3-1 1-2 3-2 الهلال - السلام تأجلت تأجلت - الجيش الملكي. -أسكو 0-1 0-7 0-8 سان جورج - كيكوسي 1-2 1-3 2-5 بيج بوليتس - دراجون 0-2 0-1 0-3 فيتا كلوب - أول أغسطس 1-0 1-1 2-1 القطن - ريال باماكو 0-0 2-0 2-0 إنيمبا - الأهلي بنغازي 4-3 0-0 4-3 ريمو ستارز - ميدياما 1-0 0-0 1-1 (تأهل ريمو بركلات الترجيح) نواذيبو - الأهلي طرابلس 0-2 1-0 1-2 ليسكر - بو رينجرز 1-1 1-0 2-1 أسيك - القطن البنيني 0-0 0-2 0-2 جينيراسيون فوت - هافيا 0-0 2-2 2-2 (تأهل هافيا بركلات الترجيح) دوانيس - إيه إس جي إن إن تأجلت تأجلت -

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 - الدور التمهيدي الثاني

المباراة موعد الذهاب موعد العودة النتيجة بومامورو - صن داونز الجمعة 15 سبتمبر 2023

16:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر 2023

19:00 مصر والسعودية - المريخ - يانج أفريكانز السبت 16 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر 2023

19:00 مصر والسعودية - باور ديناموز - سيمبا السبت 16 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية 1 أكتوبر 2023 16:00 مصر والسعودية - النجم الساحلي - الجيش الملكي السبت 16 سبتمبر 2023 18:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر 2023 21:30 مصر والسعودية - ريال باماكو - نواذيبو السبت 16 سبتمبر 2023 19:00 مصر والسعودية 1 أكتوبر 2023 20:00 مصر والسعودية - سونجو - بترو أتلتيكو الأحد 17 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر 2023 17:00 مصر والسعودية - بيج بوليتس - مازيمبي الأحد 17 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية - جوانينج جالاكسي - أورلاندو بيراتس الأحد 17 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية 29 سبتمبر 2023 20:30 مصر والسعودية - إي بي آر - بيراميدز الأحد 17 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية 29 سبتمبر 2023 18:00 مصر والسعودية - أول أغسطس - الهلال الأحد 17 سبتمبر 2023 18:00 مصر والسعودية 1 أكتوبر 2023 21:00 مصر والسعودية - ميدياما - حوريا الأحد 17 سبتمبر 2023 18:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر 2023 19:00 مصر والسعودية - دوانيس - الترجي الأحد 17 سبتمبر 2023 19:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر 2023 19:00 مصر والسعودية - بو رينجرز - شباب بلوزداد الأحد 17 سبتمبر 2023 19:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر 2023 22:00 مصر والسعودية - هافيا - الوداد الأحد 17 سبتمبر 2023 19:00 مصر والسعودية 29 سبتمبر 2023 18:00 مصر والسعودية - الأهلي بنغازي - أسيك الأحد 17 سبتمبر 2023 20:00 مصر والسعودية 29 سبتمبر 2023 18:00 مصر والسعودية - سان جورج - الأهلي الأحد 24 سبتمبر 2023 20:00 مصر والسعودية 30 سبتمبر \ 1 أكتوبر -

ما هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا؟

مازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبا الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

فاز الأهلي بدوري الأبطال 11 مرة ليتصدر القائمة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز في نسختي 2018 و2019.

الأبطال التاريخيون لدوري أبطال أفريقيا

الفريق البطل الوصيف الأهلي - مصر 11 (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2020, 2021, 2023) 4 (1983, 2007, 2017, 2018, 2022) الزمالك - مصر 5 (1984, 1986, 1993, 1996, 2002) 3 (1994, 2016, 2020) مازيمبي - الكونغو 5 (1967, 1968, 2009, 2010, 2015) 2 (1969, 1970) الترجي - تونس 4 (1994, 2011, 2018، 2019) 4 (1999, 2000, 2010, 2012) هافيا - غينيا 3 (1972, 1975, 1977) 2 (1976, 1978) الوداد - المغرب 3 (1992, 2017, 2022) 3 (2011، 2019, 2023) الرجاء - المغرب 3 (1989, 1997, 1999) 1 (2002) كانون ياوندي - الكاميرون 3 (1971, 1978, 1980) - أسانتي كوتوكو - غانا 2 (1970, 1983) 5 (1967, 1971, 1973, 1982, 1993) شبيبة القبائل - الجزائر 2 (1981, 1990) - إنيمبا - نيجيريا 2 (2003, 2004) - وفاق سطيف - الجزائر 2 (1988 , 2014) - فيتا كلوب - الكونغو الديمقراطية 1 (1973) 2 (1981 , 2014) هارتس أوف أوك - غانا 1 (2000) 2 (1977 , 1979) النجم الساحلي - تونس 1 (2007) 2 (2004 , 2005) الإسماعيلي - مصر 1 (1969) 1 (2003) أورلاندو بايرتس - جنوب أفريقيا 1 (1995) 1 (2013) أسيك ميموساس - كوت ديفوار 1 (1998) 1 (1995) ماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا 1 (2016) 1 (2001) أوريكس دوالا - الكاميرون 1 (1965) - ستاد أبيدجان - كوت ديفوار 1 (1966) - كارا برازافيل - جمهورية الكونغو 1 (1974) - مولودية الجزائر 1 (1976) - يونيون دوالا - الكاميرون 1 (1979) - الجيش - المغرب 1 (1985) - الإفريقي - تونس 1 (1991) -

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكلها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبتين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفون على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع التاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافآت ضخمة.

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولارًا أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا بين عامي 1997 و2008:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 750 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 427,500 دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 261,250 دولارًا أمريكي متذيل المجموعة 190 ألف دولار أمريكي

في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 700 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 500 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 400 ألف دولار أمريكي

قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريقًا بدلاً من أفضل 8.

بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن: