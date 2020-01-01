جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 الجولة الثانية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة لثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2020-21، وترتيب المجموعات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تنطلق الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الثلاثاء القادم 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442 هجريًا، وكما هو معتاد ستلعب المباريات على يومي الثلاثاء والأربعاء.

البداية ستكون بمباراة حامل اللقب بايرن ميونخ عندما يحل ضيفًا على لوكوموتيف موسكو، وفي نفس التوقيت، تنتظر الإنتر مباراة صعبة ضد شاختار العنيد، والقادم من فوزٍ رائع على ريال مدريد في أوكرانيا.

سيواجه الريال بدوره بوروسيا مونشنجلادباخ الذي فاز على إنتر الجولة الماضية من دوري الأبطال، وذلك في مباريات المساء التي ستكون مثيرة وقوية.

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سنكون على موعد مع قمة أنجلو فرنسية يوم الثلاثاء بين مانشستر سيتي ومارسيليا على أرض الثاني، كما سيواجه أتلتيكو مدريد سالزبورج، وسيواجه ليفربول ميتيلاند الدنماركي، كما سيحل فريق أوليمبياكوس الذي يلعب له المصري أحمد حسن كوكا ضيفًا على بورتو، وسنكون على موعد مع قمة يمكن أن نسميها قمة الوسط بين أتالانتا وأياكس.

يوم الأربعاء هو الأكثر إثارة، حيث سنكون على موعد مع مباراة من كلاسيكيات دوري أبطال أوروبا ستجمع بين يوفنتوس وبرشلونة ، وتأتي هذه المباراة بعد خصارة البلاوجرانا من ريال مدريد في الكلاسيكو، وفي ظل مستوى متراجع ومعاناة كبيرة للفريقين، لكن الوجه المشرق هو احتمالية لحاق كريستيانو رونالدو بالمباراة في حالة تعافيه من فيروس كورونا، وتجدد اللقاء بين ميسي ورونالدو.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مبارياة الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة وترتيب مجموعات دوري الأبطال..

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لوكوموتيف موسكو - بايرن ميونخ الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 ستاد لوكوموتيف شاختار دونيتسك - إنتر الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 2 الملعب الوطني أتلتيكو مدريد - سالزبورج الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 واندا ميتروبوليتانو بوروسيا مونشنجلادباخ - ريال مدريد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 بوروسيا بارك بورتو - أوليمبياكوس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 ستاد دراجاو مارسيليا - مانشستر سيتي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ستاد مارسيليا أتالانتا - أياكس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ستاد أتالانتا ليفربول - ميتيلاند الثلاثاء 27 أكتوبر 2020،

10 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 أنفيلد كراسنودار - تشيلسي الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 2 ستاد كراسنودار إسطنبول باشاك شهير - باريس سان جيرمان الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 ستاد باشاك شهير فاتح تيريم إشبيلية - رين الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 رامون سانشيز كلوب بروج - لاتسيو الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 يان بريدل بوروسيا دورتموند - زينيت الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 ستاد بوروسيا دورتموند فيرينتسفاروش - دينامو كييف الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ستاد فينيرتافاروس يوفنتوس - برشلونة الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ستاد يوفنتوس مانشستر يونايتد - لايبزيج الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 أولد ترافورد

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 لوكوموتيف موسكو 1 0 1 0 2 2 0 1 3 سالزبورج 1 0 1 0 2 2 0 1 4 أتلتيكو مدريد 1 0 0 1 0 4 -4 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 شاختار دونيتسك 1 1 0 0 3 2 +1 3 2 بوروسيا مونشنجلادباخ 1 0 1 0 2 2 0 1 3 إنتر 1 0 1 0 2 2 0 1 4 ريال مدريد 1 0 0 1 2 3 -1 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 أوليمبياكوس 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 مارسيليا 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 بورتو 1 0 0 1 1 3 -2 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أتالانتا 1 1 0 0 4 0 +4 3 2 ليفربول 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 أياكس 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 ميتيلاند 1 0 0 1 0 4 -4 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كراسنودار 1 0 1 0 1 1 0 1 2 رين 1 0 1 0 1 1 0 1 3 تشيلسي 1 0 1 0 0 0 0 1 4 إشبيلية 1 0 1 0 0 0 0 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 لاتسيو 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 كلوب بروج 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 زينيت سان بطرسبرج 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 بوروسيا دورتموند 1 0 0 1 1 3 -2 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 برشلونة 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 يوفنتوس 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 دينامو كييف 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 فيرينتسفاروس 1 0 0 1 1 5 -4 0