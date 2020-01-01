دوري أبطال أوروبا

كومان وموراتا ومودريتش مرشحون لأفضل لاعب وهدف في دوري الأبطال

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Luka Modric Real Madrid 2019-20
Getty Images
ترشيحات الاتحاد الأوروبي للاعب وهدف الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة قصيرة للاعب الجولة وهدف الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

وشهدت الجولة الأولى من دوري الأبطال إثارة كبيرة وتألق مفاجئ من عدد من اللاعبين وكذلك نتائج مفاجئة للفرق الكبرى. 

وفيما يخص لاعب الجولة، رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر الموقع الرسمي له 4 أسماء ممن تألقوا بالجولة الأولى. 

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    وسينافس كل من أنخلينو لاعب لايبزيج وتيتي نجم شاختار وكومان نجم بايرن ميونخ وألفارو موراتا نجم يوفنتوس على لقب لاعب الجولة. 

    بينما سينافس لوكا مودريتش بهدفه في شاختار وأليخاندرو جوميز بهدفه في ميتلاند وراميريز بهدفه في رين وتوليسو بهدفه في أتلتيكو مدريد على جائزة هدف الجولة. 

    وفتح اليويفا الباب للتصويت الجماهيري على أن يتم الاختيار في الأيام المقبلة، في نسخة تبدو ساخنة وتعد بالكثير من الإثارة في أعرق المنافسات الأوروبية. 

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    يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل لقب البطولة في نسختها الماضية بعدما تغلب على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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