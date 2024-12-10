جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-2025 وما القنوات الناقلة للمواجهات؟

نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا تنطلق، وهذه المرة بحوافز أكبر للكبار، وإثارة معتادة على ثاني أكبر بطولات إسبانيا الكروية والتي يحمل لقبها عن النسخة الأخيرة، أتلتيك بيلباو.

وكان الكل يتوقع نهائيًا يجمع بين برشلونة وريال مدريد لكن انتهى المطاف بنهائي يجمع كلًا من ريال مايوركا وأتلتيكو بيلباو، وهو نهائي لم يتوقعه أي مشجع على الأرجح لأي نادٍ بالبطولة.

وبعيدًا عن ريال مدريد وبرشلونة، هناك الكثير من الفرق التي تتنافس على تحقيق اللقب، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد ومعه أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ24 بطولة.

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وأجريت مراسم قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لموسم 2024/2025، اليوم الإثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجرى استثناء ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وريال مايوركا من منافسات الدور التمهيدي، ليبدأ الرباعي البطولة من دور الـ32، ومع ذلك وضعتهم القرعة في منافسات سهلة.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والملاعب وكل ما تريد معرفته..

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024-2025، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2024-2025

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب 32 بارباسترو - برشلونة 4-5 يناير 2025 - إستاديو مونيسيبال

ما القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

حصلت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، لمدة 5 سنوات بدأت من 2023، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

كما يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.