جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سقط برشلونة الموسم الماضي وفشل في حصد أي بطولة رغم تحقيقه لقب الدوري الموسم قبل الماضي مع المدرب تشافي هيرنانديز.

وأقال النادي الكتالوني تشافي، كما عيّن الألماني هانسي فليك ليكون المدرب الجديد ويخوض تجربة منتظرة للجميع في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، في ظل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، ومحاولة برشلونة للعودة والتتويج مرة أخرى بالليجا.

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في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ما هي مواعيد الكلاسيكو في موسم 2024-2025؟

كلاسيكو الدور الأول يقام في الجولة 11 لموسم 2024-2025 من الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 27 أكتوبر 2024.

فيما يقام كلاسيكو الدور الثاني على ملعب "كامب نو" المقرر إعادة فتحه في ديسمبر المقبل، يوم 11 مايو 2025، لحساب الجولة 35 من الموسم.

متى يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو؟

كان من المقرر أن يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو في نوفمبر 2024، وخططت إدارة لابورتا أن يكون ذلك مع حلول ذكرى تأسيس النادي يوم 29 نوفمبر.

لكن يبدو أن الأمر سوف يتأجل، ويخوض برشلونة مبارياته على كامب نو في 15 ديسمبر بسعة 60% فقط أي نحو 65 ألف متفرج.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد بمواجهة ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار معقل الأخير.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 فالنسيا - برشلونة الأحد 18 أغسطس 2024 ميستايا 2 برشلونة - أتلتيك بيلباو الأحد 25 أغسطس 2024 مونتجويك 3 رايو فاييكانو - برشلونة الأربعاء 28 أغسطس 2024 فاييكاس 4 برشلونة - ريال بلد الوليد الأحد 1 سبتمبر 2024 مونتجويك 5 جيرونا - برشلونة الأحد 15 سبتمبر 2024 مونتيليفي 6 فياريال - برشلونة الأحد 22 سبتمبر 2024 لا سيراميكا 7 برشلونة - خيتافي الأربعاء 25 سبتمبر 2024 مونتجويك 8 أوساسونا - برشلونة الأحد 29 سبتمبر 2024 آل سادار 9 ديبورتيفو ألافيس - برشلونة الأحد 6 أكتوبر 2024 مينديزوروتزا 10 برشلونة - إشبيلية الأحد 20 أكتوبر 2024 مونتجويك 11 ريال مدريد - برشلونة الأحد 27 أكتوبر 2024 سانتياجو برنابيو 12 برشلونة - إسبانيول الأحد 3 نوفمبر 2024 مونتجويك 13 ريال سوسييداد - برشلونة الأحد 10 نوفمبر 2024 أنويتا 14 سيلتا فيجو - برشلونة الأحد 24 نوفمبر 2024 بالايدوس 15 برشلونة - لاس بالماس الأحد 1 ديسمبر 2024 مونتجويك 16 ريال بيتيس - برشلونة الأحد 8 ديسمبر 2024 بينتو فيامارين 17 برشلونة - ليجانيس الأحد 15 ديسمبر 2024 كامب نو 18 برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 22 ديسمبر 2024 كامب نو 19 ريال مايوركا - برشلونة الأحد 12 يناير 2025 إيبيروستار 20 خيتافي - برشلونة الأحد 19 يناير 2025 كوليسيوم ألفونسو بيريز 21 برشلونة - فالنسيا الأحد 26 يناير 2025 كامب نو 22 برشلونة - ديبورتيفو ألافيس الأحد 2 فبراير 2025 كامب نو 23 إشبيلية - برشلونة الأحد 9 فبراير 2025 رامون سانشيز بثخوان 24 برشلونة - رايو فاييكانو الأحد 16 فبراير 2025 كامب نو 25 لاس بالماس - برشلونة الأحد 23 فبراير 2025 جران كاناريا 26 برشلونة - ريال سوسييداد الأحد 2 مارس 2025 كامب نو 27 برشلونة - أوساسونا الأحد 9 مارس 2025 كامب نو 28 أتلتيكو مدريد - برشلونة الأحد 16 مارس 2025 سيفيتاس ميتروبوليتانو 29 برشلونة - جيرونا الأحد 30 مارس 2025 كامب نو 30 برشلونة - ريال بيتيس الأحد 6 إبريل 2025 كامب نو 31 ليجانيس - برشلونة الأحد 13 إبريل 2025 ملعب بوتاركي البلدي 32 برشلونة - سيلتا فيجو الأحد 20 إبريل 2025 كامب نو 33 برشلونة - ريال مايوركا الأربعاء 23 إبريل 2025 كامب نو 34 ريال بلد الوليد - برشلونة الأحد 4 مايو 2025 خوسيه زوريلا 35 برشلونة – ريال مدريد الأحد 11 مايو 2025 كامب نو 36 إسبانيول - برشلونة الأربعاء 14 مايو 2025 كورنيا إل برات 37 برشلونة - فياريال الأحد 18 مايو 2025 كامب نو 38 أتلتيك بيلباو - برشلونة الأحد 25 مايو 2025 سان ماميس

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025