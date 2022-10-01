جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي موسم 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

أصبح نادي باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة أحد كبار الأندية في أوروبا، وذلك بضمه أفضل النجوم من جميع أنحاء العالم وعلى رأسهم ميسي ونيمار.

في خلال سنواتٍ قليلة، صعد النادي العاصمي لقمة الكرة الفرنسية، وأصبح البطل التاريخي للدوري الفرنسي بالتساوي مع سانت إيتيان، بحصوله على اللقب الأخير الموسم الماضي.

لم يفز باريس سان جيرمان بأي لقب آخر الموسم الماضي غير الدوري، حيث ودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، وخسر كأس السوبر الفرنسي مطلع الموسم.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي القنوات الناقلة للدوري الفرنسي؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ينقل الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثانية لها 'beIN SPORTS HD 2' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الفرنسي من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات باريس سان جيرمان.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23

المباراة الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الجديد ستكون ضد كليرمون على ملعب جابرييل مونتبيد، وبعدها سيواجه مونبلييه وليل، قبل القمة ضد موناكو.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 كليرمون فوت - باريس سان جيرمان السبت 6 أغسطس 2022

21:00 مصر، 22:00 السعودية 5-0 جابرييل مونتبيد 2 باريس سان جيرمان - مونبلييه السبت 13 أغسطس 2022

20:45 مصر، 21:45 السعودية 5-2 حديقة الأمراء 3 ليل - باريس سان جيرمان الأحد 21 أغسطس 2022

20:45 مصر، 21:45 السعودية 7-1 بيير موروي 4 باريس سان جيرمان - موناكو الأحد 28 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 حديقة الأمراء 5 تولوز - باريس سان جيرمان الأربعاء 31 أغسطس 2022

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 مونيسيبيل تولوز 6 نانت - باريس سان جيرمان السبت 3 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 لويس فونتينيو 7 باريس سان جيرمان - بريست السبت 10 سبتمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية 0-1 حديقة الأمراء 8 ليون - باريس سان جيرمان الأحد 18 سبتمبر 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 جروباما 9 باريس سان جيرمان - نيس الأحد 2 أكتوبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية 1-2 حديقة الأمراء 10 ريمس - باريس سان جيرمان الأحد 9 أكتوبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية أوجوستي ديلاوني 11 باريس سان جيرمان - مارسيليا الأحد 16 أكتوبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية حديقة الأمراء 12 أجاكسيو - باريس سان جيرمان الأحد 23 أكتوبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية فرانسوا كوتي 13 باريس سان جيرمان - تروا الأحد 30 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 14 لوريان - باريس سان جيرمان الأحد 6 نوفمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية موستوير 15 باريس سان جيرمان - أوكسير الأحد 13 نوفمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 16 باريس سان جيرمان - ستراسبورج الأربعاء 28 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 17 لانس - باريس سان جيرمان الأحد 1 يناير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فيلكس بولارت ديليس 18 باريس سان جيرمان - أنجيه الأحد 11 يناير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 19 رين - باريس سان جيرمان الأحد 15 يناير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية روازون بارك 20 باريس سان جيرمان - ريمس الأحد 29 يناير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 21 مونبلييه - باريس سان جيرمان الأربعاء 1 فبراير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دي لا موسون 22 باريس سان جيرمان - تولوز الأحد 5 فبراير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 23 موناكو - باريس سان جيرمان الأحد 12 فبراير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ستاد لويس الثاني 24 باريس سان جيرمان - ليل الأحد 19 فبراير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 25 مارسيليا - باريس سان جيرمان الأحد 26 فبراير 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فيلودروم 26 باريس سان جيرمان - نانت الأحد 5 مارس 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 27 بريست - باريس سان جيرمان الأحد 12 مارس 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فرانسيس لي بلي 28 باريس سان جيرمان - رين الأحد 19 مارس 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية حديقة الأمراء 29 باريس سان جيرمان - ليون الأحد 2 أبريل 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية حديقة الأمراء 30 نيس - باريس سان جيرمان الأحد 9 أبريل 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية أليانز ريفيرا 31 باريس سان جيرمان - لانس الأحد 16 أبريل 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية حديقة الأمراء 32 أنجييه - باريس سان جيرمان الأحد 23 أبريل 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ريموند كوبا 33 باريس سان جيرمان - لوريان الأحد 30 أبريل 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية حديقة الأمراء 34 تروا - باريس سان جيرمان الأحد 7 مايو 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية دي لاوبي 35 باريس سان جيرمان - أجاكسيو الأحد 14 مايو 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية حديقة الأمراء 36 أوزير - باريس سان جيرمان الأحد 21 مايو 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية دي لابي ديشان 37 ستراسبورج - باريس سان جيرمان السبت 27 مايو 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية دي لا ميناو 38 باريس سان جيرمان - كليرمون فوت السبت 3 يونيو 2023،

20:00 مصر، 21:00 السعودية حديقة الأمراء

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-23