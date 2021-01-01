جدول مباريات اليوم السبت 9 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 9 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

سبت جديد يمتلئ عن آخره بالمباريات المثيرة والممتعة على كلا الصعيدين الأوروبي والعربي، قمم محورية ستحدد مصير بطولات وألقاب على المحك من أجل ثلاث نقاط أو انتصار ليظفر بها أحدهم.

في الدوري الإسباني، تنطلق الجولة الثامنة عشر بعدد من المباريات الهامة في مقدمتها لقاء المتصدر أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بيلباو، فيما يلعب برشلونة مع غرناطة خارج الديار، وكذلك ريال مدريد مع أوساسونا.

صحيح أن الدوري الإنجليزي الممتاز متوقف، لكن محله تأتي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث، وتشهد مباريات هامة كلقاء آرسنال ونيوكاسل وأيضًا مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد.

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وعلى صعيد الدوري الإيطالي، فيرفع ميلان شعار الفوز ولا شيء غيره في مباراة الجولة السابعة عشر، عندما يستضيف تورينو بعد أيام من الهزيمة المُحبطة من يوفنتوس.

الدوري الألماني سيشهد قمة كبيرة بين لايبزيج الوصيف والعملاق بوروسيا دورتموند، أما في الدوري الفرنسي فيحاول ماوريسيو بوتشيتينو تحقيق الفوز الأول له مع باريس سان جيرمان عندما يلتقي مع بريست.

أما إذا كنت من عشاق كرة القدم العربية، فحقًا ستجد الإشارة في مباراة الاتحاد الهامة أمام ضمك، وكذلك يلعب الشباب مع الاتفاق بالجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدوري المصري توجد ليلة هامة وكبيرة للغاية، فسيلعب الزمالك مع طلائع الجيش بمباراة ثأرية، كما يلتقي مصر المقاصة مع أسوان وغزل المحلة مع الجونة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 9 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم السبت 9 يناير "9-1-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - ريال سوسييداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 غرناطة - برشلونة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1,3 أوساسونا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,3

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث المباراة الموعد القناة الناقلة ستوك سيتي - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 5 آرسنال - نيوكاسل 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد - واتفورد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة بينفينتو - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 ميلان - تورينو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري السعودي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الرائد 15:30 السعودية، 14:30 مصر KSA SPORTS HD 1 الشباب - الاتفاق 17:55 السعودية، 16:55 مصر KSA SPORTS HD 2 الاتحاد - ضمك 19:55 السعودية، 18:55 مصر KSA SPORTS HD 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 6 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - أسوان 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD غزل المحلة - الجونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD 2 الزمالك - طلائع الجيش 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الألماني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بوروسيا دورتموند - لايبزيج 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة رين - ليون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7 باريس سان جيرمان - بريست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

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