جدول مباريات اليوم السبت 30 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 30 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

سبت جديد يمتلئ عن آخره بالمباريات المثيرة والممتعة على كلا الصعيدين الأوروبي والعربي، قمم محورية ستحدد مصير بطولات وألقاب على المحك من أجل ثلاث نقاط أو انتصار ليظفر بها أحدهم.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي إيفرتون مع نيوكاسل، وكذلك يلتقي مانشستر سيتي من أجل الحفاظ على الصدارة أمام شيفيلد يونايتد، على أن تأتي قمة كلاسيكية للبريميرليج تجمع بين مانشستر يونايتد وآرسنال.

أما الدوري الإسباني، فيلتقي ريال مدريد مع نظيره ليفانتي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بألفريدو دي ستيفانو، مع مباراة أخرى يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة بين فياريال وريال سوسييداد.

الدوري الإيطالي لن يبخل بالإثارة أيضًا، فالمتصدر ميلان يسعى لمداواة الجراح بمواجهة بولونيا، ثم يلتقي يوفنتوس مع سامبدوريا، وختام اليوم في جنة كرة القدم سيكون بمباراة إنتر وبينفينتو.

أيضًا قمم أخرى في الدوري الألماني، حيث يلعب بايرن ميونخ مع من ألحق به هزيمة في الدور الأول، هوفنهايم، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند مع أوجسبورج، على أن يلعب لايبزيج مع باير ليفركوزن بعد ذلك.

وبعيدًا عن القارة العجوز، فالمتعة مضمونة حقًا في نهائي بطولة كوبا ليبارتادوريس، عندما يلتقي بالميراس مع مواطنه سانتوس بملعب ماراكانا.

الكرة العربية سيكون لها حضور أيضًا، ففي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين توجد ثلاث مباريات، الأولى بين الفيصلي والتعاون، ثم يلعب أبها والشباب وأخيرًا الاتحاد والاتفاق

كما يلتقي المقاولون العرب مع بيراميدز لحساب الدوري المصري، مع قمة منتظرة ستجمع بين الإسماعيلي المترنح وبيراميدز.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 30 يناير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 30 يناير "30-1-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - نيوكاسل يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 آرسنال - مانشستر يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 ساوثامبتون - أستون فيلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - إشبيلية 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - ليفانتي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1,3 فالنسيا - إلتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 سامبدوريا - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر - بينفينتو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد لايبزيج - باير ليفركوزن 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة الفيصلي - التعاون 15:40 السعودية، 14:40 مصر الرياضية السعودية 3 أبها - الشباب 16:00 السعودية، 15:00 مصر الرياضية السعودية 4 الاتفاق - الاتحاد 18:00 السعودية، 17:00 مصر الرياضية السعودية 3

الدوري المصري - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD الإسماعيلي - بيراميدز 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

كوبا ليبارتادوريس - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بالميراس - سانتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5

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