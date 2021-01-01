أخبار الانتقالات: ليفربول يخطف مبابي من ريال مدريد وغموض موقف صلاح!

دي ماريا يفتح أبواب باريس سان جيرمان أمام ميسي
أثار آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، جدلًا كبيرًا بعد تصريحات أكد فيها أن الفرصة قد تسنح له لمزاملة ليونيل ميسي في الأندية، من خلال مشاركته اللعب في بي آس جي."يمكننا القول أن هناك فرصة أخرى للعب معه ولكن عقدي على وشك الانتهاء ولا أعرف ما سيحدث، سأكون سعيدًا للغاية باللعب بجانبه حقًا".
ميلان يحاول ضم دوجلاس كوستا
ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان سيحاول ضم دوجلاس كوستا من صفوف يوفنتوس في يناير الحالي لتعزيز مركز الجناح.
اللاعب البرازيلي يلعب مع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، ولكن النادي الألماني مستعد للتخلي عنه مباشرة في يناير بسبب قلة المشاركات.
وتبقى العقبة بحسب التقرير في راتب اللاعب المرتفع، والذي يبلغ قرابة ستة مليون يورو بالموسم الواحد
صلاح يتحكم في مصير مبابي وليفربول يتحدى ريال مدريد
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يعتبر كيليان مبابي من أهم العناصر في مشروعه المستقبلي بناء على رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.
ليفربول برز ضمن أهم الأندية الراغبة في ضم مبابي، وسط تأكيدات حول تجاوز النادي الإنجليزي لريال مدريد في سباق ضم اللاعب.
تقارير فرنسية من الصحفي المعروف جيفروي جاريتيير، أشارت إلى أن ليفربول الآن في مركز الصدارة للحصول على خدمات مبابي في الصيف.
ولكن في سبيل ضم مبابي، سيتيعن على ليفربول بيع أحد الثنائي، محمد صلاح أو ساديو ماني، والأقرب هو النجم المصري.
وست هام يعلن ضم بن رحمة في صفقة بيع نهائي
أعلن نادي وست هام الإنجليزي، اليوم، الجمعة، عن تعاقده بشكل نهائي مع النجم الجزائري سعيد بن رحمة قادمًا من نادي برينتفورد.
It's official! ✅@Benrahma2 ✍️ pic.twitter.com/HZltGfR8Pg— West Ham United (@WestHam) January 29, 2021
بن رحمة انضم إلى وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال بن رحمة إلى وست هام تصل إلى 23.10 مليون يورو.
مفاوضات مبكرة لضم مكيني نهائياً
كشف "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يريد التبكير من مفاوضاته لضم وستون مكيني نهائياً من شالكه ولن ينتظر البنود الموضوعة.
اللاعب يلعب على سبيل الإعارة من النادي الألماني، وسيتحول الانتقال إلى نهائي إذا لعب 60 بالمائة من مبارياته أو أنهى يوفنتوس في المراكز الأربعة الأولى بالدوري
رسميًا .. مصطفى محمد ينتقل إلى جلطة سراي
أعلن نادي الزمالك رسميًا اليوم الخميس، انتقال مهاجمه الشاب مصطفى محمد إلى نادي جلطة سراي التركي.
قناة القلعة البيضاء أوضحت أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون دولار، مع بند بأحقية الشراء.
وأشارت القناة إلى أن لجلطة سراي حق شراء مصطفى مقابل 4 ملايين دولار حتى 31 ديسمبر 2021، لكن بشرط أن يوافق الزمالك على ذلك، وإن لم يوافق، فمن حقه بيعه لمن يقدم عرضًا أكبر ماديًا
باريس سان جيرمان ينتظر قرار مورينيو
نادي باريس سان جيرمان ينتظر إجابة نظيره الإنجليزي توتنهام، من أجل الحصول على خدمات صانع ألعابه ديلي آلي قبل إغلاق السوق الشتوي.
صحيفة "Le Parisien " الفرنسية أكدت أن المدرب جوزيه مورينيو سيمنح الإجابة النهائية خلال الساعات القليلة القادمة
كامافينجا يوجه صدمة قوية لريال مدريد
وجه إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي، صدمة قوية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
اللاعب أكد في مؤتمر صحفي، اليوم، الخميس، أنه يريد البقاء مع رين ويخطط للتوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.
وأضاف:"هل سأظل في رين الموسم القادم؟ الإعلام فقط هو من يتحدث عن رحيلي، كل تركيزي الآن على رين ولا أفكر في الرحيل"