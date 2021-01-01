أخبار الانتقالات: ليفربول يخطف مبابي من ريال مدريد وغموض موقف صلاح!

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يعتبر كيليان مبابي من أهم العناصر في مشروعه المستقبلي بناء على رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ليفربول برز ضمن أهم الأندية الراغبة في ضم مبابي، وسط تأكيدات حول تجاوز النادي الإنجليزي لريال مدريد في سباق ضم اللاعب.

تقارير فرنسية من الصحفي المعروف جيفروي جاريتيير، أشارت إلى أن ليفربول الآن في مركز الصدارة للحصول على خدمات مبابي في الصيف.

ولكن في سبيل ضم مبابي، سيتيعن على ليفربول بيع أحد الثنائي، محمد صلاح أو ساديو ماني، والأقرب هو النجم المصري.

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