جدول مباريات اليوم السبت 3 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 3 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة كبيرة تجمع بين تشيلسي ووست بروميتش ألبيون، ثم سيواجه ليدز نظيره شيفيلد، وسيلعب ليستر سيتي أمام مانشستر سيتي، وفي المساء قمة المباريات بين ليفربول وأرسنال.

وفي الدوري الإسباني، يلعب غرناطة مع فياريال، ويستضيف ريال مدريد نظيره إيبار، ويلعب أوساسونا مع خيتافي.

وسنبقى في إسبانيا وهذه المرة، مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2019-20، والذي يجمع بين أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد.

أما في إيطاليا، يكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية، سيلعب ميلان مع سامبدوريا، ونابولي أمام كروتوني، ويستضيف لاتسيو نظيره سبيزيا، ويواجه يوفنتوس نظيره تورينيو في الديربي، ويختتم اليوم إنتر أمام بولونيا.

وفي الدوري الألماني لن يختلف الحال كثيرًا عن الدوري الإيطالي، فسيلعب بوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت، ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على لايبزيج وسيلعب فولفسبورج مع كولن.

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اليوم لن يخلو من مباريات البطولات العربية والأفريقية إذ يلعب المصري أمام طلائع الجيش، والإسماعيلي أمام سيراميكا كيلوباترا.

وفي دوري أبطال أفريقيا تلعب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، وفيها يلعب سيمبا مع فيتا كلوب، والأهلي أمام المريخ، بينما يحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر، ويواجه الوداد نظيره كايزر تشيفس، ويلعب الترجي أمام تونجيت.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 3 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 أبريل"3-4-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - وست بروميتش 13:30 مصر، 13:30 السعودية bein sport premium 1 ليدز يونايتد - شيفيلد يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية bein sport premium 2 ليستر سيتي - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية bein sport premium 1 آرسنال - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - فياريال 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - إيبار 16:15 مصر، 17:15 السعودية bein sport premium 1, bein sport HD1 أوساسونا - خيتافي 18:30 مصر، 190:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - سامبدوريا 12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN Sports HD 3 نابولي - كروتوني 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 لاتسيو - سبيزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports premium HD 3 أتالانتا - أودينيزي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Connect تورينو - يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 بولونيا - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد باير ليفركوزن - شالكة 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد فولفسبورج - كولن 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد لايبزيج - بايرن ميونخ 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد بوروسيا مونشنجلادباخ - فرايبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة17 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس الإسماعيلي - سيراميكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية أون تايم سبورتس

دوري أبطال أفريقيا - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة سيمبا - فيتا كلوب 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 7 المريخ - الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 تونجيث - الترجي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 7 كايزر شيفس- الوداد 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 مولودية الجزائر - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

نهائي كأس ملك إسبانيا المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد 21:30 مصر، 22:30 السعودية لا يوجد

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