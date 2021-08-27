جدول مباريات اليوم السبت 28 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 أغسطس 2021 في الدوري المصري، والدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي والقنوات الناقلة..

أخيرًا عادت الحياة إلى كرة القدم الأوروبية للأندية، وسنكون على موعد مع مواجهات على صفيح ساخن في يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يفتتح مانشستر سيتي وآرسنال اليوم بقمة كبيرة على ملعب الاتحاد، ثم يلعب أستون فيلا وبرينتفورد، ونوريتش سيتي مع ليستر سيتي وفي ختام اليوم قمة جديدة بين ليفربول وتشيلسي.

أما في إسبانيا، يلعب أتلتيك بيلباو مع سيلتا فيجو، وإلتشي مع إشبيلية، ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال بيتيس.

وفي الدوري الإيطالي، أتالانتا مع بولونيا، وفيورنتينا مع تورينو، ويستضيف يوفنتوس نظيره إمبولي.

وفي ألمانيا يلعب أوجسبورج مع باير ليفركوزن وشتوتجارت أمام فرايبورج وبايرن ميونخ مع هيرتا برلين.

أما على الصعيد العربي، ينتهي الدوري المصري بالعديد من المباريات البداية ستكون من مباراة سموحة ومصر المقاصة، ثم بيراميدز وغزل المحلة والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 28 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 28 أغسطس "28-8-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - آرسنال 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports Premium 1 نوريتش سيتي - ليستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Premium 1 ليفربول - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة3 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - مصر المقاصة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD بيراميدز - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD المقاولون العرب - الاتحاد السكندري 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الألماني - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة أوجسبورج - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - فرايبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - هيرتا برلين 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

الدوري الإيطالي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - بولونيا 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد هيلاس فيرونا - ساسوولو 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد يوفنتوس - إمبولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية لا يوجد

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