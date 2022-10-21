جدول مباريات اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

قمم كروية على أعلى مستوى ستشهدها الدوريات الأوروبية اليوم في ظل استعداد الأندية لتوديع المسابقات المحلية قبل التوقف الدولي المطول للمنتخبات المشاركة في كأس العالم.

في إنجلترا، لا صوت يعلو فوق قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج خصوصًا في أعقاب الأزمة الكبيرة التي حدثت حين غادر كريستيانو رونالدو أرضية ملعب أولد ترافورد وسط مباراة فريقه ضد توتنهام واستبعاده من قائمة مباراة تشيلسي.

أما في إسبانيا فريال مدريد يستقبل خصمًا معقدًا هو إشبيلية الذي لا يبدو بنفس مستواه خلال المواسم الأخيرة ورغم ذلك يبقى خصمًا صعبًا.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالنسبة للجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي، ستكون أهم مباريات اليوم مباراة فيورنتينا وإنتر المنتشي بالنتائج الجيدة التي حققها في دوري أبطال أوروبا إذ يقترب من التأهل إلى الدور الثاني.

في الدوري الألماني ولحساب الجولة 11، يحل بايرن ميونخ ضيفًا على هوفنهايم بينما يستضيف دورتموند نظيره شتوتجارت.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة نوتنجهام فوريست - ليفربول 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيفرتون - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - قادش 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 بلد الوليد - ريال سوسييداد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - ريال مايوركا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنيتانا - سبيزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - مونزا 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 فيورنتينا - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - شتوتجارت 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 هوفنهايم - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - ليون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 مارسيليا - لانس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2