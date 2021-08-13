جدول مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 في الدوري السعودي والمصري، والدوري الإسباني والإنجليزي وظهور ميسي في فرنسا والقنوات الناقلة..

أخيرًا تعود الحياة إلى كرة القدم الأوروبية للأندية، وكذلك تشهد البطولات العربية مواجهات على صفيح ساخن في يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد، ويلعب تشيلسي مع كريستال بالاس، وتختتم مباريات السبت بمواجهة قوية بين ليفربول ونوريتش سيتي.

أما في إسبانيا، يلتقي ريال مدريد مع نظيره ديبورتيفو ألافيس خارج الديار، كما يلعب ريال بيتيس مع مايوركا وأوساسونا مع إسبانيول.

الأنظار كلها بعد ذلك سوف تتوجه إلى الدوري الفرنسي، حيث يلعب باريس سان جيرمان مع ستراسبورج في الجولة الثانية من البطولة مع احتمالية مشاركة ليونيل ميسي بالمباراة.

وفي ألمانيا يلتقي بوروسيا دورتموند مدججًا بنجومه إرلينج هالاند وماركو رويس مع آينتراخت فرانكفورت.

أما على الصعيد العربي، يفتتح الهلال مشاركته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الطائي، كما يلعب الاتفاق مع الباطن.

وفي مصر إثارة منقطعة النظير عندما يلعب الزمالك مع الإسماعيلي أولًا ثم يلتقي الأهلي مع إنبي، في مباراتين من شأنهما أن يحسما مصير البطولة بصورة أو بأخرى.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 أغسطس "14-8-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليدز يونايتد 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports Premium 1 تشيلسي - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Premium 1 نوريتش سيتي - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - إسبانيول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ستراسبورج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الباطن 18:55 السعودية، 17:55 مصر SSC الهلال - الطائي 20:55 السعودية، 19:55 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD الأهلي - إنبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

الدوري الألماني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - آينتراخت فرانكفورت 18:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد

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