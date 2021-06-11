جدول مباريات اليوم السبت 12 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 12 يونيو 2021 في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وبقية البطولات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل متعة كرة القدم للمنتخبات، وفي يوم السبت الموافق 11 يونيو 2021 سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة المعتادة.

في بطولة يورو 2020، تتواجد ثلاث مباريات تعد بالمتعة، والبداية مع مباراة المجموعة الأولى بين منتخب سويسرا ونظيره ويلز بقيادة جاريث بيل.

كما تنطلق مباريات المجموعة الثانية بمواجهة بين منتخب بلجيكا أمام روسيا، ويلعب منتخب الدنمارك مع فنلندا لحساب نفس المجموعة أيضًا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليومالسبت 12 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 12 يونيو"12-6-2021":

كأس الأمم الأوروبية - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة ويلز - سويسرا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 الدنمارك - فنلندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 بلجيكا - سويسرا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

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