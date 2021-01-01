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أخبار يورو 2020 | ضحكة إيطاليا ومحاربة العنصرية

تغطية على مدار الساعة لأخبار بطولة امم أوروبا يورو 2020

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Italy Euro 2020
Getty images

اسكتلندا تتضامن مع إنجلترا

2021-06-12T08:04:25Z

قرر منتخب اسكتلندا التضمان مع نظيره الإنجليزي في الركوع قبل لقاءات يورو 2020 بهدف محاربة العنصرية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الثنائي ستيف كلارك المدير الفني للفريق وقائده أندي روبرتسون نجم ليفربول.

وقال روبرتسون: "هدفنا كان ويظل هو التركيز على محاربة التميز في كرة القدم والمجتمع بشكل عام".

 

مانشيني: ويمبلي؟ أمامنا ست مباريات!

2021-06-11T22:12:58Z

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يتحدث عن الفوز على تركيا بثلاثية نظيفة.

قال مانشيني: "لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول، ولم نستطع أن نسجل الأهداف، وإيطاليا دافعت جيدًا، والجماهير ساعدتنا، نحن سعداء بعودتهم".

وأضاف: "الفريق لعب بشكل جيد وحرك الكرة بسرعة لكننا لم نجد أنفسنا، لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نبدأ مبارياتنا هنا في روما، لقد كانت ليلة مذهلة".

وأتم كلماته: "تلك المباراة خطوة تجاه ويمبلي؟ لا يزال الطريق طويلًا للغاية، أمامنا ست مباريات".

بداية مثالية.. إيطاليا تدك تركيا بثلاثية في يورو 2020

2021-06-11T20:57:25Z

نجح منتخب إيطاليا في تحقيق بداية مثالية ببطولة يورو 2020، بعدما تغلب على منتخب تركيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بروما.

المزيد من التفاصيل

لقطات من حفل البداية

2021-06-11T18:52:46Z

غياب دي بروينه

2021-06-11T12:32:37Z

الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أعلن عدم سفر الثنائي كيفين دي بروينه وأكسيل فيتسل إلى روسيا من أجل المواجهة الأولى للفريق في اليورو.

وأكد الاتحاد عبر موقع "تويتر" أن الثنائي سيبقى في مدينة توبيز البلجيكية، لاستكمال عملية الشفاء من أجل اللحاق بالجولة الثانية من دور المجموعات.

خروج لاعب روسيا

2021-06-11T12:28:03Z

المنتخب الروسي أعلن اليوم، الجمعة عن استبعاد أندري موستوفوي لاعب الفريق، من المعسكر الخاص بيورو 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا.

صاحب الـ23 سنة ظهرت عينة إيجابية خاصة به قبل مواجهة الفريق أمام المنتخب البلجيكي، ليخرج من قائمة روسيا تمامًا.

تعويض بيلباو

2021-06-11T11:37:54Z

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أبدى استعداده لتعويض مدينة بيلباو عن عدم قدرتها على استضافة مباريات يورو 2020.

الاتحاد قرر منح المدينة مبلغ 1.3 مليون يورو كتعويض، بالإضافة لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

تحدي بانديف

2021-06-11T09:18:10Z

اللاعب المقدوني جوران بانديف، قال في تصريحات خاصة لـ"جول" إن بلاده يمكنها الوصول لمراحل متقدمة باليورو.

وقال مهاجم جنوى:"هذا الجيل قد صنع التاريخ، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا يمكن لأحد إنكار ما قمنا به حتى الآن، نتمنى أن نفوز ببعض المباريات".

وأضاف:"هدفنا الحالي هو عبور دور المجموعات، بكل تأكيد هولندا هي المرشح المفضل في المجموعة ولكن نحن لا نضع أي حدود أمامنا".

وتابع:"الفريق الأقوى على الورق هو فرنسا، ولكنها بطولة عظيمة بها العديد من الفرق القوية مثل بلجيكا التي أحبها جدًا وكذذلك البرتغال وألمانيا وإيطاليا".

جنون كيليني

2021-06-11T08:39:37Z

جورجيو كيليني مدافع إيطاليا قال عن مشاركة بلاده في اليورو:"الرغبة متواجدة لإعادة أحلامنا من جديد بعد خيبة الأمل التي حدثت في 2016".

وأضاف:"قمنا بتحويل خيبة الأمل إلى رغبة وحماس، ونشعر بذلك لدى الجماهير أيضًا، الناس متحمسون لليورو ولا نطيق الانتظار لهذه التجربة".

وتابع:"مباراة الافتتاح ستكون غريبة لأنه سيكون هناك المزيد من المجهول والصعوبات بالنسبة لنا وتركيا، ستكون أمسية مليئة بالعواطف سنلعبها ببعض المسؤولية وقليل من الجنون".

 

التشكيل المتوقع للافتتاح

2021-06-11T08:34:47Z

نشرت بعض التقارير الصحفية التشكيل المحتمل لكل من تركيا وإيطاليا، قبل المباراة المقررة بينهما مساء اليوم في افتتاح البطولة.

وجاء التشكيل المتوقع لتركيا كالتالي بخطة 4/1/4/1: شاكر، سيليك، سوينجو، ديميرال، ميراس، يوكوسلو، كارامان، توفان، يازيتشي، تشالهان أوجلو، بوراك يلماز.

وعلى جانب آخر جاء التشكيل المتوقع لإيطاليا: جانلويجي دوناروما، أليساندرو فلورينزي، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، سبينازولا، نيكولو باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي، بيراردي، تشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني.

إسبانيا تقبل التطعيم

2021-06-10T18:57:00Z

الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن مساء اليوم الخميس، عن قبول القيام بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا قبل انطلاق اليورو.

العديد من المخاوف أثيرت الفترة الماضية حول حصول نجوم المنتخب الإسباني على التطعيم، بسبب بعض الآثار الجانبية الثانوية.

ومع ذلك أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن قبول التطعيم، بعد تعرض سيرجيو بوسكيتس ودييجو يورينتي للإصابة بالفيروس هذا الأسبوع.

إنجلترا تستعيد ماجواير

2021-06-10T13:23:56Z

عاد قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير اليوم للتدريبات بعد غيابه بسبب الإصابة في نهاية الموسم.

ماجواير عاد اليوم لتدريبات المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهة كرواتيا الأحد المقبل لحساب يورو 2020.

غضب في السويد بسبب كولوشيفسكي

2021-06-10T13:03:03Z

قالت "كورييري" إن تم تسريب فيديو لنجم السويد ديان كولوشيفسكي يظهر تواجده بحفل رفقة عدة أشخاص قبل أيام من إصابته بفيروس كورونا.

اللاعب الذي يخضع للعزل حالياً لم يتم استبعاده وقرر المدرب ياني أندرسون الإبقاء عليه، أملاً في أن يتعافى قبل اللقاء الثاني للفريق.

هازارد: لست في أفضل حالاتي

2021-06-10T12:59:14Z

نجم بلجيكا إيدين هازارد أوضح في تصريحات إعلامية أنه ليس في أفضل حالاته البدنية ولا يعلم موقفه من المباراة الأولى لليورو مع روسيا.

نجم ريال مدريد قال إنه لعب فقط 10 دقائق مع كرواتيا ويتدرب فقط لمدة أسبوع، ولذا سيرى مع الجهاز الفني ماذا سيحدث في البطولة.

الكشف عن مغني الافتتاح

2021-06-10T12:48:04Z

كشفت إيطاليا عن أن المغني الشهير أندريا بوتشيلي سيكون حاضراً خلال الحفل الافتتاحي ليورو 2020 في ملعب الأوليمبيكو بروما.

مطرب الأوبرا سيغني "Nessun Dorma" أغنيته الشهيرة قبل المباراة الأولى التي ستجمع المستضيف مع تركيا.

إنريكي: سأنتظر بوسكيتس

2021-06-10T12:33:38Z

أكد مدرب إسبانيا لويس إنريكي أنه لم يفقد الأمل في لحاق قائده سيرجيو بوسكيتس بصفوف الفريق رغم إصابته بكورونا.

المدرب شدد على ثقته بأن بوسكيتس سينضم للمجموعة في الوقت المناسب ولن يكون هناك حاجة لاستدعاء بديل.

سلبية مسحة يورينتي

2021-06-10T10:28:28Z

بعد أن ظهرت المسحة الأولى إيجابية، عادت المسحة الخاصة بمدافع إسبانيا دييجو يورينتي لتصبح سلبية.

إذا جاءت المسحة الثالثة الخميس، ثم الرابعة الجمعة سلبية، سيسمح له بالعودة للتدريبات الجماعية.

إصابة نجم إيطاليا قبل ساعات من الافتتاح

2021-06-10T08:47:52Z

تعرض لورينزو بيليجريني، نجم وسط إيطاليا، لإصابة عضلية في التدريبات الأخيرة قد تُجبر الفريق على استبعاده من القائمة.

إيطاليا تقدمت بطلب رسمي ليويفا لتبديل بيليجريني وإدخال جايتانو كاستروفيلي بدلاً منه في القائمة، الأخير الذي وقع استدعائه بالفعل للمعسكر الخاص للفريق.

مبابي غاضب من تصريحات جيرو

2021-06-10T08:44:23Z

"ليكيب" كشفت أن هناك بوادر أزمة في معسكر فرنسا بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو بسبب تصريحات الأخير.

جيرو خرج واتهم البعض من الزملاء بعدم المساعدة وتقديم الكرات الحاسمة له، ما اعتبره مبابي تلميحاً شخصياً وطلب مؤتمراً صحفياً علنياً لتوضيح الحقائق بحسب التقرير.

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رومانيا تفتح الأبواب

2021-06-10T07:01:47Z

أعلنت السلطات الرومانية أن الملعب الوطني في بوخارست سيستضيف الجماهير بخمسية بالمائة من سعته في المباريات التي سيحتضنها.

الأناشيد الوطنية في اليورو .. بين الإحباط ومناهضة المرأة ودموية فرنسة!

2021-06-10T07:01:06Z

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أزمة حرب بين أوكرانيا وروسيا بسبب قميص!

2021-06-10T06:59:58Z

التفاصيل هنا.

موقف بنزيما

2021-06-09T08:11:27Z

النجم الفرنسي كريم بنزيما أثار حالة من الذعر لدى المشجعين لبلاده، بعد تعرضه للإصابة واستبداله أمام منتخب بلغاريا.

ديدييه ديشان خرج بعد المباراة ليؤكد أنه لا يعلم حتى الآن موقف اللاعب، مشيرًا إلى أن استبداله كان بهدف الحفاظ عليه وعدم المجازفة به.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت بعدها أن ما حدث لمهاجم ريال مدريد، مجرد ضربة، لكنها ليست إصابة قوية أو صغيرة يمكن الاستهانة بها، ليزداد الغموض حول موقف اللاعب مع احتمالية غيابه عن مواجهة ألمانيا في الظهور الأول للفريق باليورو يوم الثلاثاء القادم.

إيطاليا ليست مرشحة

2021-06-09T07:34:53Z

اعترف جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلاده ليست مرشحة من أجل الفوز ببطولة يورو 2020.

إيطاليا تلعب في المجموعة الأولى مع تركيا وسويسرا وويلز، ولا يؤمن جرافينا أن الفريق من ضمن المرشحين الأوائل لاقتناص اللقب.

وقال جرافينا في تصريحات لوكالة "أنسا":"لسنا في صدارة المرشحين لأن هناك العديد من الفرق الرائعة المنافسة، نذهب إلى هذه البطولة مع بعض الإيمان حول هذا المشروع، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لنا بالذهاب بعيدًا".

 

هندرسون يرد على كين

2021-06-09T07:29:30Z

نجم مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي روي كين، سبق أن هاجم تواجد جوردان هندرسون لاعب ليفربول في قائمة إنجلترا في اليورو.

وقام كين بوصف قائد الريدز بالمشجع فقط، حيث قال:"هل يمارس حيل الورق؟ هل يقوم بأداء بعض الأغاني؟ ماذا يفعل مع الفريق".

ومن جانبه رد هندرسون:"نعم أقوم بحيل الورق مثلما يقول، اسمع، أنت كلاعب تريد أن تلعب، ولن آتي هنا فقط لأتواجد في المعسكر لمجرد الوجود هنا كما قال روي".

وأضاف:"أريد أن آتي إلى هنا لتكون لي مساهمة واضحة في المباريات، ظهوري كأساسي متروك للمدرب، سأكون مستعدًا، وآمل أن أكون مساهمة كبيرة في البطولة وروي له الحق أن يقول أي شيء عني".

 

الرعب مستمر

2021-06-09T07:24:37Z

المخاوف مستمرة في البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة حتى الآن بين المنتخبات المشاركة في اليورو.

دييجو يورينتي هو آخر الضحايا في إسبانيا مع سيرجيو بوسكيتس، ولكن وفقًا للاتحاد الإسباني فإن الامر لن يتوقف عند ذلك.

واعترف الاتحاد في بيانه الرسمي، باحتمالية وجود المزيد من الحالات بالفريق خلال الأيام القادمة قبل مواجهة السويد في الظهور الأول بالبطولة.

كورونا يضرب إسبانيا

2021-06-08T22:32:17Z

الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، عن إصابة دييجو يورينتي بفيروس كورونا ومغادرته لمعسكر الفريق الخاص باليورو.

بعد بوسكيتس .. إصابة كولوشفيسكي بفيروس كورونا

2021-06-08T14:25:49Z

ضرب فيروس كورونا من جديد بظهور الحالة الثانية بعد سيرجيو بوسكيتس، حيث أصيب ديان كولوشفيسكي بفيروس كورونا وظهرت العينة الخاصة به إيجابية.

كثرة المواهب لا تضمن التتويج .. إنجلترا بين البطولات والسقوط!

2021-06-08T14:14:58Z

كيف تتعامل إنجلترا مع مجموعة المواهب الكبيرة التي تملكها؟
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ألبيول ينضم لقائمة المستدعين لخلافة بوسكيتس

2021-06-07T19:37:38Z

استدعى لويس إنريكي،مدرب إسبانيا،راؤول ألبيول مدافع فياريال لينضم للقائمة المرشحة لخلافة بوسكيتس في معسكر لا روخا 

خلو لاعبو إسبانيا من فيروس كورونا

2021-06-07T19:36:48Z

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي عدم تعرض أي لاعب آخر، بعد سيرجيو بوسكيتس،للإصابة بفيروس كورونا 

نوير يصل للمباراة المئة مع ألمانيا

2021-06-07T19:00:59Z

تواجد مانويل نوير في قائمة ألمانيا لمواجهة لاتفيا وديًا ليصل إلى اللقاء رقم 100 مع المانشافت 

ديشان يكشف موقف كانتي وجيرو

2021-06-07T16:33:34Z

أكد ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن غياب نجولو كانتي عن المباراة الودية أمام ويلز جاء لمنحه الراحة بعد الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا

وأشار إلى أهمية أوليفييه جيرو في الفريق موضحا أن قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها بسبب قلة مشاركاته مع تشيلسي 

انريكي يستدعي بدلاء بوسكيتس

2021-06-07T16:26:45Z

راموس لن يعود

أعلن لويس انريكي، مدرب إسبانيا،استدعاء برايس مينديز من سيلتا فيجو لخلافة سيرجيو بوسكيتس المصاب بفيروس كورونا

ولم يكن مينديز الوحيد، بل تدرب فورنالس ورودريجو مورينو وكارلوس سولير مع المنتخب وسوف يختار أحدهم للانضمام ليورو 2020 

بدائل إنريكي لتعويض بوسكيتس

2021-06-07T13:17:34Z

بحسب "آس"، قد يعتمد مدرب إسبانيا لويس إنريكي على أحد لاعبي منتخب تحت 21 عاماً لتعويض إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا.

مارتين زوبيميندي من ريال سوسييداد وأليخاندرو بوزو أبرز الأسماء المطروحة من قبل الصحيفة، كما رشح أحد العاملين بكادينا سير قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

جول يستعرض أفضل 100 لاعب في البطولة

2021-06-07T11:34:15Z

والبداية من 100 حتى 81، يمكنك المتابعة هنا.

الدليل الشامل لكل المنتخبات

2021-06-07T11:33:09Z

نظرة وافية على كل الفرق المشاركة

دليلك الشامل للبطولة من هنا

إيطاليا مانشيني بين الأمل والخوف

2021-06-07T11:32:40Z

نظرة على الأتزوري قبل الموعد الكبير من هنا

وايت بديل أرنولد

2021-06-07T07:36:59Z

أعلن المنتخب الإنجليزي عن استدعاء بن وايت، مدافع برايتون، ليكون بديلاً للمصاب ترينت أليكساندر أرنولد، والذي تأكد غيابه عن البطولة.

إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا

2021-06-07T07:36:18Z

المزيد من هنا.

إجابة دبلوماسية من جيرو حول علاقته بكريم بنزيما

2021-06-06T15:20:05Z

"من الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام متحمسة لعودة بنزيما، وهو سلاح إضافي لنا، لكن الأشخاص الذين يدعمونني يعرفون أنني هنا لألعلب دون إحداث ضجيج كبير، أنا أقوم بدوري، أنا خلف الفريق بالكام ، ولا أشعر بأي مخاوف، ولا مشاعر قاسية، أنا في سلام 

وأضاف: "هل ناقشت قضية الفورمولا وان مع بنزيما؟ لم تتح لنا الفرصة لمناقشة الأمر، ربما سيحدث، يجعلني أبتسم، ليس لدي ضغينة ضد ذلك، سأكون سعيدًا بالاستمتاع معه ربما بعد اليورو سأدعوه إلى حلبة كارت إذا فزنا باليورو (ابتسامة)".

 

Olivier Giroud Karim Benzema France 2021
Getty

ديدييه ديشان يقضي على حلم زين الدين زيدان

2021-06-06T13:31:25Z

وجه ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا صدمة قوية لنظيره زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان، وأكد خلالها إمكانية تجديد عقده مع منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.

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رونالد دي بور: كرويف يتعذب في قبره بسبب شقيقي وكومان!

2021-06-06T12:06:52Z

أعرب رونالد دي بور نجم منتخب هولندا وبرشلونة السابق عن انزعاجه من لجوء الطواحين والبلوجرانا للدفاع بثلاثة لاعبين مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بور، وأكد خلالها أن مثل ذلك الأمر سيجعل يوهان كرويف يتقلب في قبره لو علم به.

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"هامبرجر" هازارد يثير الجدل في بلجيكا قبل اليورو!

2021-06-06T10:49:28Z

شهدت الساعات الماضية ثورة على النجم البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في بلجيكا.

جاء هذا بسبب إعلان قام به نجم ريال مدريد لصالح إحدى شركات الوجبات السريعة الشهيرة بسندوتشات الهامبرجر، قبيل بداية بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

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جريزمان: أنا من أحدد من يسدد ركلات الجزاء!

2021-06-06T10:13:25Z

أكد أنطوان جريزمان نجم برشلونة أن قرار لعب ركلات الجزاء في منتخب فرنسا في يده هو فقط خلال بطولة يورو 2020.

جاء هذا في تصريحات صحفية حيث قال: "لدي الثقة لأستمر في تسديد ركلات الجزاء، صحيح أحب المشاركة وأن يفرح الجميع لكنني أقرر إذا كنت سأسدد أم لا، وأبقى المسدد رقم واحد".

بنزيما: لا نلعب مباراة ثأرية ضد ألمانيا

2021-06-06T10:02:17Z

أكد كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا أن فريقه لن يلعب مواجهة ألمانيا في يورو2020 بطابع ثأري، عقب خسارة 2014 الموجعة.

جاء هذا في تصريحات صحفية لبنزيما تطرق خلالها للعديد من الأمر منها ريال مدريد وكيليان مبابي وزيدان.

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مدرب بلجيكا يستبعد مشاركة دي بروينه في المباراة الافتتاحية

2021-06-06T08:18:42Z

استبعد روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي فكرة مشاركة لاعبه كيفين دي بروينه في مباراة الفريق الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال المدرب: "دي بروينه لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة الافتتاحية على الأرجح، لذلك سيكون على بديله أن يظهر جاهزيته".

توقعات مورينيو عن ألمانيا تثير الجدل

2021-06-05T20:59:05Z

توقع جوزيه مورينيو خلال حوار له مع صحيفة ذا صن أن يخرج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في بطولة يورو 2020، لكنه أيضًا لم يستبعد أن ينجحوا في تخطي الأزمة الراهنة.

فان دايك يتواجد مع منتخب هولندا في اليورو

2021-06-05T20:56:04Z

قرر مدرب منتخب هولندا فرانك دي بور الاستعانة بفيرجيل فان دايك في اليورو ولكن في دور غير رسمي.

هذا الدور هو أن يتواجد دائمًا رفقة اللاعبين حتى في غرف خلع الملابس، إذ يؤمن المدرب بأن اللاعب لديه صفات قيادية ستفيد الطواحين كثيرًا رغم ابتعاده للإصابة.

منتخب إنجلترا سيواصل محاربة العنصرية

2021-06-05T20:53:36Z

أفادت تقارير من الصحف الإنجليزية أن منتخب إنجلترا قد قرر الاستمرار في محاربة العنصرية بطريقته الخاصة.

الأسود الثلاثة سيواصلون الانحناء على ركبتيهم قبل المباريات خلال اليورو المقبل، تمامًا كما يحدث في الدوري الإنجليزي قبل صافرة بداية المباريات.

بوجبا: منتخب فرنسا مثل البلاي ستيشن!

2021-06-05T20:51:30Z

بعد أن طالب بتتويج نجولو كانتي بجائزة الكرة الذهبية، اعتبر بول بوجبا أن التتويج بيورو 2020 السبيل الوحيد لإثبات قوة منتخب فرنسا.

لاعب مانشستر يونايتد قال "لدينا فريق بلاي ستيشن لكنه سيظل هكذا إذا لم يحقق البطولة".

كما أضاف "علينا أن نرتقي إلى مستوى التوقعات وسيكون هناك المزيد من التوقعات مع عودة كريم".

"كوننا أبطال العالم ولدينا فريق مثل هذا ، فمن المتوقع أن نفعل المزيد."

مورينيو: الضغوطات هائلة على كين، وبيل لا يظهر أمام الكبار

2021-06-05T20:49:20Z

اعتبر جوزيه مورينيو أن يورو 2020 فرصة مثالية لمنتخب إنجلترا للتتويج باللقب، باعتبار أن عددًا كبيرًا من المباريات سيقام في ويمبلي، بجانب القائمة المذهلة التي يمتلكها المدرب ساوثجيت.

وتحدث مورينيو عن هاري كين، كما تحدث عن جاريث بيل أيضًا.. طالع التفاصيل من هنا

أكذوبة الأبطال العُراة والقوى الخارقة تنقذ إنجلترا .. حكايات اليورو (3)

2021-06-05T14:01:43Z

حكاية جديدة من حكايات اليورو
طالع القصة كاملة

تقارير .. جاريث بيل يفكر في الاعتزال! واللاعب يرد!

2021-06-05T12:52:18Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل يفكر بشكل جدي في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن تفكير بيل بدأ منذ فترة وأصبح أكثر جدية بمرور الوقت.

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منتخب الشباب يلقن إيطاليا درسًا

2021-06-05T12:33:45Z

تعرض منتخب إيطاليا للخسارة من نظيره منتخب الشباب في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن استعدادات الأتزوري لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

المباراة التي أقيمت من شوطين طول كل منهما 20 دقيقة فاز بها فريق الشباب بهدف نظيف، ولعبها معظم العناصر التي لم تشارك في الفوز الكبير على التشيك مساء الأمس.

دي بور يكشف خطة هولندا

2021-06-05T12:20:27Z

كشف فرانك دي بور المدير الفني للمنتخب الهولندي عن خطة منتخب بلاده التي سيخوض بها مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال دي بور: "سألعب بطريقة 3-5-2 ضد جورجيا، وأريد أن أبقي على تلك الطريقة خلال البطولة، هذا ما نحتاجه".

وأضاف عند سؤاله إذا ما كان سيلعب بنفس الطريقة ضد أوكرانيا: "هناك فرصة كبيرة أن يحدث ذلك نعم".

Frank de Boer Turkiye vs Hollanda 03.24.2021
Getty

جمال موسيلا جاهز للعودة لألمانيا

2021-06-05T11:36:53Z

عاد اللاعب الشاب جمال موسيلا لتدريبات المنتخب الألماني بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، ومن المتوقع مشاركته بصفة طبيعية ضد لاتفيا وديًا مساء الإثنين.

هوملس يعود إلى تدريبات ألمانيا

2021-06-05T09:49:40Z

عاد النجم ماتس هوملس لتدريبات منتخب ألمانيا اليوم بعد إصابته التي تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة لهم ضد الدنمارك.

ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب في المباراة الافتتاحية للفريق في كأس الأمم الأوروبية ضد فرنسا دون مشاكل.

أبطال إسبانيا ومنتخب اليونان والدنمارك.. أسوأ اللاعبين الفائزين باليورو

2021-06-04T20:00:18Z


مع اقتراب افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، يتبادر إلى الأذهان بعض اللاعبين الكبار الذين لم يحققوا لقب البطولة الغالية، لكن على النقيض كان هناك البعض من متوسطي المستوى ظفروا بهذا اللقب مع منتخبات بلادهم.. في هذا التقرير نستعرض بعض الأسماء الشهيرة التي قد تكون "أسوأ" من حقق اليورو.
 

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بحضور رونالدو .. التعادل السلبي يحسم قمة البرتغال وإسبانيا

2021-06-04T19:24:26Z

حسم التعادل السلبي مواجهة القمة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في مباراة ودية بحضور التشكيل الأساسي لكلا المنتخبين وعلى رأس الحاضرين جاء كريستيانو رونالدو. 

إسبانيا واجهت البرتغال في مباراة قوية ضمن الفترة الاستعدادية لمنافسات كأس الأمم الأوروبية والتي ستنطلق في الحادي عشر من الشهر الجاري.

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أرنولد يحترق تمامًا!

2021-06-04T14:39:07Z

أول تعليق لنجم ليفربول على غيابه عن اليورو

نشر الظهير الأيمن الإنجليزي تغريدة وكتب "أحترق تمامًأ" في إشارة لحزنه الشديد بسبب الإصابة التي ستمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأوروبية.
Trent Alexander-Arnold England 2020
Getty Images

رسميًا | إنجلترا تفقد أرنولد في يورو 2020

2021-06-04T12:16:28Z

تأكد غياب الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد عن منتخب إنجلترا في يورو 2020 بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النمسا الودية الأخيرة.

ووفقًا للمعلن فإن الإصابة ستبعد صاحب الـ22 عامًا عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

فرنسا الأوفر حظًا للتتويج بلقب يورو 2020!

2021-06-04T12:14:05Z

قدمت شركة أوبتا الشهيرة في الإحصائيات إحصائية جديدة عن المرشح الأوفر حظًا للقب يورو 2020 استنادًا إلى الإحصائيات.

منتخب فرنسا كان صاحب المركز الأول ومن خلفه منتخب بلجيكا، والمفاجأة كانت في وجود منتخب إنجلترا بالمركز التاسع بينما الدنمارك في المرتبة الثامنة.

حضور الجماهير في أليانز آرينا

2021-06-04T12:12:15Z

أعلنت حكومة مقاطعة بافاريا الألمانية عن استعداد ملعب أليانز آرينا لاستضافة مباريات يورو 2020 بحضور 14 ألف مشجع.

هكذا يصبح مقر بايرن ميونخ قادرًا على احتضان المباريات بعد تصميم الاتحاد الأوروبي على إقامة المباريات بحضور جماهيري.

لعنة "أصحاب الأرض": تجلت في آسيا 2007 وتاريخيًا باليورو، فهل تتكرر في 2020؟

2021-06-04T09:19:42Z

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اليورو الأخير لكريستيانو.. حظوظ حامل اللقب وتفاصيل الحقبة الذهبية

2021-06-04T08:56:03Z

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رسمياً | سينسي يغادر معسكر إيطاليا

2021-06-04T08:39:36Z

فقد المنتخب الإيطالي صانع ألعابه ستيفانو سينسي عقب تعرض متوسط ميدان إنتر لإصابة عضلية في تدريبات الخميس.

اللاعب تأكد غيابه عن البطولة الأوروبية وتم استدعاء لاعب أتالانتا ماتيو بيسينا في مكانه.

إبراهيموفيتش يفضل التشجيع على التواجد

2021-06-04T07:51:07Z

التفاصيل من هنا.

غيابات بالجملة في صفوف ألمانيا قبل البطولة

2021-06-03T13:10:22Z

تعرض ماتس هوملس للإصابة في ودية ألمانيا مساء الأربعاء مع الدنمارك، لينضم لقائمة طويلة من الغيابات في صفوف المانشافت.

مدرب الفريق يواخيم لوف أكد أن إصابة مدافعه ليست خطيرة وسيكون جاهزاً قبل الافتتاح مع فرنسا، ولكن الموقف ليس واضحاً بعد بخصوص طوني كروس وليون جوريتسكا، وكذلك إيمري تشان.

مخاوف بسب إصابة لوكاس

2021-06-03T09:25:14Z

بحسب "RMC"، لوكاس هيرنانديز غادر لقاء فرنسا وويلز الودي مصاباً على مستوى الركبة.

اللاعب سيخضع لفحوصات صباح الخميس لمعرفة مدى سوء الوضع ومدة غيابه.

ديشان يعلق على مشكلة إضاعة ركلات الجزاء

2021-06-03T08:40:57Z

المزيد من هنا.

نجوم هولندا قلقون من أسلوب دي بور

2021-06-03T07:59:24Z

أوضح ممفيس ديباي وماتايس دي ليخت عدم الارتياح عقب التعادل الودي مع إسكتلندا 2-2، وذلك بسبب أسلوب لعب الفريق.

اللاعبان لا يحبذا خطة 3-5-2 المستخدمة من قبل المدرب فرانك دي بور، ويفضلان أسلوب يعرفه اللاعبون بشكل أوضح؟

سيليسن يهاجم دي بور

2021-06-03T07:55:39Z

شن ياسبر سيليسن، حارس هولندا المستبعد من البطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا، هجوماً قوياً بحق مدرب الفريق فرانك دي بور.

الحارس أكد مع "تيلجراف" عدم تفهمه لقرار دي بور، خصوصاً وأنه يعتقد بأنه قادر على العودة لمستواه في أسرع وقت ممكن رغم الإصابة بكورونا والعزل، وأن المدير الفني وعده بعكس ما فعل.

دي بروينه يغيب عن اللقاء الافتتاحي

2021-06-03T07:23:58Z

"سكاي" قالت إن كيفن دي بروينه على الأرجح سيغيب عن اللقاء الافتتاحي لبلجيكا في أمم أوروبا  أمام روسيا.

التقرير نقل تصريحات للمدرب روبرتو مارتينيز أكد فيها أن النجم سيلعب بقناع، ولكنه بعد بانتظار القرار الطبي النهائي لإمكانية مشاركته.

المزيد من التفاصيل هنا.

سلسلة حكايات جول تعود ولكن بنكهة اليورو!

2021-06-03T07:15:59Z

طالع الحلقة الأولى من هنا.

أبرز "غير الأوروبيين" في يورو 2020

2021-06-02T22:17:00Z

تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.

كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.

التفاصيل

إصابة أرنولد

2021-06-02T22:13:16Z

تعرَض ظهير المنتخب الانجليزي ونادي ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد لإصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخب بلاده والنمسا.

غاريث ساوثغيت عن اصابة ارنولد : "علينا ان ننتظر ونرى. إصابته ليست مؤشرًا جيدًا على الإطلاق وان يخرج بتلك الطريقة، سنعرف اكثر خلال الـ 24-48 ساعة القادمة."

 

رد فعل هندروسن

مخاوف من غياب كيفين دي بروين

2021-06-02T22:10:17Z

بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا

قد يغيب كيفين دي بروين عن أولى مباريات المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2020

وسيعود إلى الملاعب واضعاً قناع واقٍ

kevin de bruyne