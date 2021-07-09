جدول مباريات اليوم السبت 10 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 10 يوليو 2021 في بطولة كوبا أمريكا ودوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباريات قوية رغم قلتها اليوم السبت 10 يوليو 2021.

في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا 2021، والتي ستجمع بين منتخب بيرو ومنتخب كولومبيا.

يقام اليوم نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021، والذي سيجمع بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

وفي دوري أبطال آسيا 2021، يلتقي نادي تامبينس روفرز مع نادي سيدني، كما يواجه جيونبوك جامبا أوساكا.

جدول مباريات كوبا أمريكا 2021، المجموعات وربع النهائي والمربع الذهبي

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 10 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 10 يوليو "10-7-2021":

كوبا أمريكا - مباراة الثالث والرابع المباراة الموعد القناة الناقلة بيرو - كولومبيا 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports HD 5 Max

نهائي كأس الكونفدرالية 2021 المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - شبيبة القبائل 20:00 المغرب والجزائر، 21:00 مصر beIN Sports HD 4

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة تامبينس روفرز - تشيانجراي يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات لا يوجد جيونبوك - جامبا أوساكا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات C More Sport 2 HD fin

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