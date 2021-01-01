جدول مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والسعودي وكأس العالم للأندية وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات الممتعة في جميع أنحاء العالم.

البداية من كأس العالم للأندية ولقاء الافتتاح بين تيجريس أونال المكسيكي أمام أولسان هيونداي الكوري، ثم مباراة الاهلي المصري مع الدحيل القطري.

وفي كأس إسبانيا، يلتقي ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو في ختام مباريات ربع نهائي البطولة.

ثم الدوري الإنجليزي الممتاز، وختام مباريات الجولة الـ22، بديربي لندن عندما يستضيف توتنهام نظيره تشيلسي.

بينما على الجانب العربي انطلاق الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، وفيها يلعب الهلال مع أبها والعين مع الاتفاق والاتحاد مع الفتح والنصر أمام التعاون.

وتستمر المتعة العربية في دوري الخليج العربي الإماراتي، عندما يلعب النصر مع خورفكان، وبني ياس مع الفجيرة، والوحدة أمام الشارقة

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الخميس 4 فبراير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 فبراير "4-2-2021":

كأس العالم للأندية - الدور الثاني المباراة الموعد القناة الناقلة تيجريس أونال - أولسان هيونداي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD1 الأهلي - الدحيل 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD - beIN Sports HD1

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية -

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الاتفاق 15:05 مصر، 16:05 السعودية السعودية الرياضية 4 الهلال - أبها 17:15 مصر، 18:15 السعودية السعودية الرياضية 2 الاتحاد - الفتح 17:50 مصر، 18:50 السعودية السعودية الرياضية 3 النصر - التعاون 19:30 مصر، 20:30 السعودية السعودية الرياضية 1

الدوري الإماراتي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - خورفكان 15:30 مصر، 16:30 السعودية أبو ظبي الرياضية 2 بني ياس - الفجيرة 15:30 مصر، 16:30 السعودية أبو ظبي الرياضية 1 الوحدة - الشارقة 18:15 مصر، 19:15 السعودية أبو ظبي الرياضية 1

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