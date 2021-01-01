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أخبار الانتقالات: سباق إنجليزي من أجل أشرف حكيمي وزيدان تحت التهديد!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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(C)Getty Images

مينامينو يغادر ليفربول على سبيل الإعارة

2021-02-02T12:45:23Z

أكمل تاكومي مينامينو انتقاله مؤقتًا بعيدًا عن ليفربول بالانضمام إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة للفترة المتبقية من الموسم.

كل الحديث حول ملعب آنفيلد في يوم الموعد النهائي أحاط بضم ثنائي دفاعي.

ازدادت الحاجة إلى مجندين دفاعيين بعد التأكيد على أن جويل ماتيب لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم، حيث انضم قلب الدفاع الكاميروني إلى جو جوميز وفيرجيل فان ديك في قائمة الغائبين على المدى الطويل.

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(C)Getty Images

زيدان مطالب بتحقيق الويفا أو سيرحل عن الريال!

2021-02-02T12:40:32Z

زيدان تحت التهديد

يجب على زين الدين زيدان أن يقود ريال مدريد إلى المجد في دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ وظيفته - وفقًا لـ AS.

وتراجع بلانكوس بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني بعد أن لعب مباراة أكثر بعد خسارته على أرضه أمام ليفانتي في مطلع الأسبوع وخرج أيضًا من بطولة كوبا ديل ري  (كأس ملك إسبانيا).

وسيتعين على زيدان تقديم الكأس الأوروبية الرابعة في مسيرته التدريبية في مايو أو سيقوم مسؤولو ريال مدريد بإجراء تغيير في الإدارة الفنية.

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Real Madrid

أوليفير نتشام ينضم إلى مارسيليا على سبيل الإعارة

2021-02-02T12:36:03Z

سباق إنجليزي من أجل نجم الإنتر

2021-02-02T12:34:59Z

إنتر يطالب بأكثر من 40 مليون يورو من أجل المغربي الدولي

إنتر يتوقع أن يمر بوقت عصيب في التمسك بأشرف حكيمي بعد هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مطلوب بالفعل من قبل آرسنال وتشيلسي ، لكن كالتشيو ميركاتو تفيد بأن مانشستر سيتي يتربص أيضًا بالصفقة.

ومع ذلك، يتردد إنتر في البيع ويطالب بأكثر من 40 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني / 48 مليون دولار).

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Getty Images

لاعب اليونايتد السابق على أعتاب نادي الشباب

2021-02-02T12:33:01Z

أوديون إيجالو يخضع لفحص طبي في الشباب، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.

سيوقع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عقدًا لمدة عامين ونصف مع الجانب السعودي بعد استكمال الفحوصات الطبية يوم الثلاثاء.

وعاد إيجالو إلى شنجهاي في نهاية يناير الماضي بعد فترة إعارة لمدة عام مع مانشستر يونايتد، حيث سجل خمسة أهداف في 23 مباراة.
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(C)Getty Images

مدافع جديد في صفوف ليفربول

2021-02-02T12:19:27Z

أكمل ليفربول التعاقد مع بن ديفيس من بريستون بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار).

وقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا صفقة طويلة الأمد مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الموعد النهائي

وخضع ديفيس لفحص طبي صباح الإثنين بعدما تقدم ليفربول على سلتيك في السباق للتعاقد معه.

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Getty Images

رسميًا .. ليفربول يتعاقد مع مدافع شالكه

2021-02-01T22:26:01Z

أعلن نادي ليفربول إتمام التعاقد مع أوزان كاباك من شالكه.

المزيد من التفاصيل

رسميًا .. شالكه يتعاقد مع موستافي

2021-02-01T22:01:55Z

رسميًا .. برشلونة يعلن رحيل توديبو إلى نيس الفرنسي

2021-02-01T21:10:20Z

راحل آخر عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي انضمام توديبو إلى صفوف نيس الفرنسي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى 7 مليون متغيرات إضافية 
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Getty Images