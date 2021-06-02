تصفيات آسيا لكأس العالم

جدول مباريات اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 3 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 والمباريات الودية الدولية وغيرها، وما هي القنوات الناقلة؟

مع انتهاء الدوريات في أغلب دول العالم، تواصل المنتخبات إعدادها للبطولات القارية المنتظرة في الصيف الحالي، كذلك تلعب بعضها تصفيات كأس العالم 2022.

تعود اليوم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وسيواجه المنتخب البوليفي نظيره الفنزويلي.

مباريات عديدة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، أبرزها الإمارات ضد ماليزيا والهند ضد قطر وفلسطين ضد سنغافورة وأستراليا ضد الكويت، كما يواجه اليوم منتخب البحرين منتخب كمبوديا.

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كما سنكون اليوم على موعد مع عدد من المباريات الودية الدولية، حيث يلتقي منتخب تركيا مع مولدوفا، وأوكرانيا مع آيرلندا الشمالية وبلجيكا مع اليونان، كما يواجه منتخب الجزائر منتخب موريتانيا.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 يونيو"3-6-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية - الجولة 7
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
بوليفيا - فنزويلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
تصفيات كأس العالم 2022 آسيا - الجولة 7
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
كوريا الجنوبية - تركمانستان 14:00 السعودية، 13:00 مصر -
بنجلاديش - أفغانستان 17:00 السعودية، 16:00 مصر -
إيران - هونج كونج 17:30 السعودية، 16:30 مصر -
نيبال - تايبيه 19:00 السعودية، 18:00 مصر -
البحرين - كمبوديا 19:30 البحرين، 18:30 مصر البحرين الرياضية
تايلاند - إندونيسيا 19:45 السعودية، 18:45 مصر -
الإمارات - ماليزيا 20:45 الإمارات، 18:45 مصر AD SPORTS 1 HD
الهند - قطر 20:00 قطر، 19:00 مصر Alkass One HD
فلسطين - سنغافورة 21:00 فلسطين، 20:00 مصر Palestine Sport
أستراليا - الكويت 22:00 الكويت، 21:00 مصر Kuwait Sport
مباريات ودية دولية
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
سويسرا - ليشتنشتاين 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
أندورا - آيرلندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
تركيا - مولدوفا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
أوكرانيا - آيرلندا الشمالية 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
بلجيكا - اليونان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
الجزائر - موريتانيا 21:45 مصر، 20:45 الجزائر الجزائرية الأرضية
بطولة أوروبا تحت 21 عامًا - نصف النهائي
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
هولندا - ألمانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1
إسبانيا - البرتغال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

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