جدول مباريات اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 3 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 والمباريات الودية الدولية وغيرها، وما هي القنوات الناقلة؟

مع انتهاء الدوريات في أغلب دول العالم، تواصل المنتخبات إعدادها للبطولات القارية المنتظرة في الصيف الحالي، كذلك تلعب بعضها تصفيات كأس العالم 2022.

تعود اليوم تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وسيواجه المنتخب البوليفي نظيره الفنزويلي.

مباريات عديدة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، أبرزها الإمارات ضد ماليزيا والهند ضد قطر وفلسطين ضد سنغافورة وأستراليا ضد الكويت، كما يواجه اليوم منتخب البحرين منتخب كمبوديا.

كما سنكون اليوم على موعد مع عدد من المباريات الودية الدولية، حيث يلتقي منتخب تركيا مع مولدوفا، وأوكرانيا مع آيرلندا الشمالية وبلجيكا مع اليونان، كما يواجه منتخب الجزائر منتخب موريتانيا.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 3 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 يونيو"3-6-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة بوليفيا - فنزويلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة كوريا الجنوبية - تركمانستان 14:00 السعودية، 13:00 مصر - بنجلاديش - أفغانستان 17:00 السعودية، 16:00 مصر - إيران - هونج كونج 17:30 السعودية، 16:30 مصر - نيبال - تايبيه 19:00 السعودية، 18:00 مصر - البحرين - كمبوديا 19:30 البحرين، 18:30 مصر البحرين الرياضية تايلاند - إندونيسيا 19:45 السعودية، 18:45 مصر - الإمارات - ماليزيا 20:45 الإمارات، 18:45 مصر AD SPORTS 1 HD الهند - قطر 20:00 قطر، 19:00 مصر Alkass One HD فلسطين - سنغافورة 21:00 فلسطين، 20:00 مصر Palestine Sport أستراليا - الكويت 22:00 الكويت، 21:00 مصر Kuwait Sport

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة سويسرا - ليشتنشتاين 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أندورا - آيرلندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تركيا - مولدوفا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أوكرانيا - آيرلندا الشمالية 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بلجيكا - اليونان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium الجزائر - موريتانيا 21:45 مصر، 20:45 الجزائر الجزائرية الأرضية

بطولة أوروبا تحت 21 عامًا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة هولندا - ألمانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيا - البرتغال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

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