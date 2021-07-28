جدول مباريات اليوم الخميس 29 يوليو 2021 والقنوات الناقلة
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نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.
في مباراة مؤجلة من الأسبوع 17 من الدوري المصري الممتاز، يلتقي النادي الأهلي مع نادي أسوان في ستاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وعلى صعيد استعدادات الأندية للموسم الجديد، يواجه نادي ليفربول نادي هيرتا برلين الألماني، ويواجه نادي النصر السعودي نادي أبويل القبرصي، ويلتقي الأهلي السعودي مع نادي الملعب التونسي.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 29 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يوليو "29-7-2021":
|الدوري المصري الممتاز - الجولة 17
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أسوان - الأهلي
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|ON Time Sports 1 HD
|مباريات الأندية الودية
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المباراة
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الموعد
|النصر - أبويل
|18:00 السعودية، 17:00 مصر
|الأهلي السعودي - الملعب التونسي
|19:30 السعودية، 18:30 مصر
|هيرتا برلين - ليفربول
|21:20 السعودية، 20:20 مصر