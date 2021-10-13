جدول مباريات اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وأهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود من جديد يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، لكن هذه المرة في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

في تصفيات أمريكا الجنوبية، يحل منتخب باراجواي ضيفًا على بوليفيا، في لقاء يأمل فيه الضيوف حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم نحو أحد المراكز الخمسة الأولى في جدول الترتيب.

فيما ستكون مباراة القمة يوم الخميس هي التي تجمع بين كولومبيا والإكوادور، صاحبي المركزين الخامس والثالث على الترتيب بفارق نقطة واحدة بينهما.

أما في تصفيات أمريكا الشمالية، فيسعى منتخب الولايات المتحدة للفوز على كوستاريكا من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى مونديال قطر.

أما منتخب المكسيك متصدر المجموعة في الجولة الختامية، يحل ضيفًا على السلفادور، في مباراة تبدو في متناول "التري كولوري".

كما يشهد الخميس عددًا من المباريات القوية في الدوري البرازيلي، أبرزها مواجهة أتلتيكو مينيرو المتصدر مع سانتوس الذي يسعى إلى الهرب من شبح الهبوط.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 "12-10-2021"

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة بوليفيا - باراجواي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium كولومبيا - الإكوادور 23:00 مصر، 00:00 صباح الجمعة السعودية beIN Sports 2 HD Premium

تصفيات كأس العالم - أمريكا الشمالية المباراة الموعد القناة الناقلة الولايات المتحدة - كوستاريكا 01:00 مصر، 02:00 السعودية كندا - بنما 01:30 مصر، 02:30 السعودية هندوراس - جامايكا 02:05 مصر، 03:05 السعودية السلفادور - المكسيك 04:05 مصر، 05:05 السعودية

الدوري البرازيلي المباراة الموعد القناة الناقلة فلامينجو - جوفينتود 00:00 مصر، 01:00 السعودية أتليتكو مينيرو - سانتوس 00:00 مصر، 01:00 السعودية شابيكوينسي - أتليتيكو باراناينسي 00:00 مصر، 01:00 السعودية فورتاليزا - جريميو 01:30 مصر، 02:30 السعودية كورينثيانز - فلومينينسي 02:00 مصر، 03:00 السعودية إنترناسيونال - أميريكا مينيرو 02:30 مصر، 03:30 السعودية

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم