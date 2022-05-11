جدول مباريات اليوم الخميس 12 مايو 2022 والقنوات الناقلة

يتطلع عشاق كرة القدم للعديد من المواجهات البارزة اليوم، الخميس، 12 مايو 2022 في الدوريات الأوروبية المختلفة وكذلك بالدوري السعودي.

القمة الأبرز هي لقاء ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال والذي يتنافس فيه الطرفين على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما في إسبانيا، فهناك مواجهة هامة بين ليفانتي وريال مدريد، إذ يسعى الأول للقتال لتجنب الهبوط أما الثاني فحصد اللقب ويرغب في الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وعربيًا، يلعب الباطن ضد التعاون وكذلك الشباب أمام الفيصلي في الدوري السعودي.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 مايو 2022 "12-05-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق توتنهام - آرسنال 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium عصام الشوالي

الدوري الإسباني الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - قادش 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 رايو فاييكانو - فياريال 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - ليفانتي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الباطن 19:20 السعودية، 18:20 مصر SSC 5 HD, SD الشباب - الفيصلي 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC 1 HD, SD

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