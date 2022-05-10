موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة ريال مدريد وليفانتي والتي تقام ضمن منافسات الجولة 36 من مباريات الدوري الإسباني.

ريال مدريد يدخل المباراة لمواصلة احتفالاته بلقب الدوري الإسباني، الذي حسمه قبل نهاية الموسم بأربع جولات، بالإضافة إلى الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، وخسر مباراته الأخيرة في "لا ليجا" أمام أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

أما ليفانتي، فيدخل المباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاث، من أجل محاولة الخروج من منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل ليفانتي المركز 19 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط عن غرناطة صاحب المركز 17 آخر مراكز ضمان البقاء في دوري الأضواء.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي؟

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي هو يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022، بملعب "سانتياجو برنابيو" في مدينة مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ليفانتي الخميس 12 مايو 2022،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

التشكيل: 4-3-3

أندري لونين

مارسيلو - إيدير ميليتاو - فاييخو - لوكاس فاسكيز

داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - إيسكو

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - رودريجو

التشكيل المتوقع لليفانتي

التشكيل | 5-3-2

دانيال كارديناس

خورخي ميرامون - روبير بير - أوسكار دوارتي - روبن فيزو - سون

نيمانيا رادويا - بيبيلو - خوسيه كامبانيا

داني جوميز - خوسيه لويس موراليس