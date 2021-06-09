جدول مباريات اليوم الخميس 10 يونيو 2021 والقنوات الناقلة
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المنتخب الأولمبي
يوم هادئ نسبيًا يعيشه العالم من الناحية الكروية عندما يتعلق الأمر بالخميس الموافق 10 يونيو 2021.
ساعات قليلة بعد هذا اليوم وتنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 في 12 مدينة أوروبية مختلفة، وبعدها بأشهر قليلة تبدأ أولمبياد طوكيو.
الآن ونحن في التوقف الدولي الطويل، لن توجد مباريات ودية يوم الخميس لمنتخبات الصف الأول حول العالم.
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لكن هناك مباراة قد تهم العرب، وهي ودية أيضًا ستجمع بين منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب إفريقي استعدادًا للأولمبياد.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 10 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 يونيو"10-6-2021":
|مباريات ودية
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|منتخب مصر الأولمبي - منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|OnTime Sports HD