جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 في بطولة دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

يوم هادئ نسبيًا لكرة القدم، حيث لا توجد الكثير من المباريات اليوم الجمعة 9 يوليو 2021.

في كوبا أمريكا 2021، يلتقي منتخب بيرو مع نظيره كولومبيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما تتواصل منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا عن الشرق، حيث تلعب مباراتان.

الأولى ستكون بين كيتشي من هونج كونج مع سيريزو أوساكا الياباني، فيما الثانية بين جوانجزو الصيني وبورت أوثوريتي التيلاندي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يوليو "9-7-2021":

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة كيتشي - سيريزو أوساكا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات لا يوجد جوانجزو إيفرجراند - بورت أوثوريتي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات لا يوجد

كوبا أمريكا المباراة الموعد القناة الناقلة بيرو - كولومبيا 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports Max 5 HD

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