خاص | كواليس رفض راموس لآرسنال ومانشستر سيتي وقبول عرض باريس

تفضيل اللاعب كان بي آس جي..

أتمم سيرخيو راموس انتقاله بصورة رسمية إلى باريس سان جيرمان بعدما كان حديث سوق الانتقالات الصيفية في الشهر الأخير بمجرد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

الدولي الإسباني وبعد فشل تجديد عقده مع النادي الملكي، ارتبط بالانضمام إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلى أن استقر في نهاية المطاف على التوقيع مع باريس سان جيرمان.

الدوري الإنجليزي الممتاز كان ليكون وجهة صاحب الـ35 عامًا الجديدة إن أراد، ولكن تفضيل راموس كان واضحًا وهو اللعب في ملعب حديقة الأمراء.

لماذا فضّل راموس الانضمام إلى باريس سان جيرمان؟

ووفقًا لمعلومات جول، فإن راموس سوف يتلقى في باريس سان جيرمان راتبًا أكبر مما عُرض عليه من قبل ريال مدريد في عرض التجديد الأخير.

وسيتقاضى راموس سنويًا 12 مليون يورو، بجانب عقد ممتد لمدة عامين كما أراد اللاعب من أجل ضمان "الاستقرار" لنفسه وأسرته في الفترة المقبلة.

هذا إلى جانب تحصل راموس على مكافأة انتقال من قبل النادي الفرنسي تُزيد من راتبه ليصبح 15 مليون يورو صافي سنويًا.

لماذا رفض راموس الانضمام إلى آرسنال؟

مصادر جول تؤكد أيضًا أن آرسنال حاول ضم راموس إلى ملعب الإمارات، ووصل الأمر إلى تقديم عرض ضخم جدًا من الناحية المادية لأجل القائد المدريدي.

الجانرز منحوا راموس فرصة الحصول على 17 مليون يورو سنويًا كراتب، مع عقد لمدة عامين وخيار التمديد لمدة عام آخر.

لكن اللاعب الإسباني رفض عرض آرسنال رغم أنه الأعلى ماديًا، وذلك لعدم مشاركة النادي اللندني في منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي يرغب راموس في اللعب بها حتى الاعتزال.

ماذا كان عرض مانشستر سيتي لراموس؟

نادٍ إنجليزي آخر حاول ضم راموس وهو مانشستر سيتي، والعرض كان باللعب في النادي السماوي لعامين ثم الانضمام إلى الدوري الأمريكي والاعتزال مع نيويورك سيتي.

في البداية كان العرض مغريًا بالنسبة لراموس ومناسب للغاية، غير أن أولوية النجم الأندلسي كانت الانضمام إلى باريس سان جيرمان على وجه التحديد.

على هذا الحال، بمجرد أن بدأت الاتصالات بين شقيق راموس ووكيله رينيه وبين مسؤولي بي آس جي، حُسمت الأمور لصالح الفرنسيين سريعًا وارتدى رسميًا اللاعب رقم 4 في العاصمة باريس.

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