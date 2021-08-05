جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021 في أولمبياد طوكيو وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

تقام اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد طوكيو، بين منتخبي المكسيك واليابان.

وعربيًا، سيواجه نادي شبيبة القبائل نظيره وداد تلمسان وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الجزائري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 أغسطس "6-8-2021":

أولمبياد طوكيو - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة المكسيك - البرازيل 10:00 مصر، 11:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري الجزائري - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة شبيبة القبائل - وداد تلمسان 17:00 الجزائر، 18:00 مصر Canal Algerie

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