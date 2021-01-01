جدول مباريات اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 5 فبراير 2021 في الدوري الإيطالي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات الممتعة في جميع أنحاء العالم.

البداية من الدوري الإيطالي، حيث يواجه إنتر ميلان نادي فيورنتينا في أول لقاء بالجولة 21.

وفي الدوري الإسباني يلتقي ألافيس ببلد الوليد في مباراة قد تكون السبب في هبوط أحدهم.

ثم الدوري الألماني يخوض حامل اللقب البروفة الأخيرة قبل مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية، ويحل العملاق البافاري ضيفًا ثقيلًا على هيرتا برلين.

بينما على الجانب العربي تستمر الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، ويلتقي اليوم الباطن والفيصلي، بينما يواجه صاحب المركز الثالث الأهلي نادي الوحدة المتواجد بالمركز العاشر في جدول الترتيب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 5 فبراير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 فبراير "5-2-2021":

الدوري الإيطالي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - إنتر ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - بايرن ميونخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية -

الدوري السعودي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الفيصلي 15:40 السعودية ، 14:40 مصر السعودية الرياضية 3 الوحدة - الأهلي 20:15 السعودية ، 19:15 مصر السعودية الرياضية 1

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