أخبار الانتقالات: كومان يهاجم دي ماريا وأول نادي لجون تيري كمدرب!

كيليان مبابي حريص على الانضمام إلى ريال مدريد، بحسب ما قاله زميله السابق في الفريق خيسي رودريجيز.

إن إعجاب المهاجم بكريستيانو رونالدو، رمز مدريد منذ فترة طويلة، يمكن أن يغذي خطوة مبابي لاتباع خطى رونالدو في إسبانيا، وخاصة أنه لا يوجد في النادي الملكي من يعوض غياب الدون حتى الآن، والصفقة التي كان من المفترض أن تعوض غيابه وهي صفقة هازارد، لم يقدم المردود المنتظر منه في ظل كثرة الإصابات التي تضرب البلجيكي في العاصمة الإسبانية.

لذلك قد يكون مبابي هو الخليفة المنتظر لرونالدو في البرنابيو.