أخبار الانتقالات: كومان يهاجم دي ماريا وأول نادي لجون تيري كمدرب!

دي ماريا يفاجئ الجميع "هناك فرصة كبيرة لضم ميسي"!
الأرجنتيني يريد لم شمله مع ميسي في باريس
بعد أقل من أسبوع من محاولة أنخيل دي ماريا علنًا أن ينضم ليونيل ميسي إليه في باريس سان جيرمان، قال اللاعب في تصريحات جديدة أنه هناك فرصة كبيرة لحدوث مثل هذه الخطوة، وقال إن الأمر يتطلب فقط الصبر حتى يتم الانتقال.
زميله السابق "مبابي يفضل الانضمام لريال مدريد"
كيليان مبابي حريص على الانضمام إلى ريال مدريد، بحسب ما قاله زميله السابق في الفريق خيسي رودريجيز.
إن إعجاب المهاجم بكريستيانو رونالدو، رمز مدريد منذ فترة طويلة، يمكن أن يغذي خطوة مبابي لاتباع خطى رونالدو في إسبانيا، وخاصة أنه لا يوجد في النادي الملكي من يعوض غياب الدون حتى الآن، والصفقة التي كان من المفترض أن تعوض غيابه وهي صفقة هازارد، لم يقدم المردود المنتظر منه في ظل كثرة الإصابات التي تضرب البلجيكي في العاصمة الإسبانية.
لذلك قد يكون مبابي هو الخليفة المنتظر لرونالدو في البرنابيو.
توتنهام سيعيد بيل لمدريد!
توتنهام لا يريد جاريث بيل بعد إنتهاء إعارته، وهو مستعد لإعادته إلى ريال مدريد، حسب ماركا.
كان بيل يدخل ويخرج من تشكيلة جوزيه مورينيو هذا العام، ولم يرق إلى مستوى التوقعات التي كان توتنهام يحملها عندما انتقل إليهم، ولكن مع إصابة هاري كين، قد يكون لدى بيل فرصة أخيرة لإستعادة بريقه واكتساب الثقة مرة أخرى.
أجويرو يريد اللعب بجوار ميسي
يبدو أن مهاجم السيتي سيرخيو أجويرو يريد اللعب مع ليونيل ميسي في إسبانيا، وفقًا للمراسل سانتي أوفال، وقد قام ممثلوه بالتواصل مع برشلونة.
لكن بسبب الديون الضخمة للنادي الكتالوني، من المحتمل ألا يبقى ميسي في الكامب نو لفترة أطول.
الفريق الذي يحلم بنزيما باللعب معه قبل الاعتزال
أفادت ماركا أن كريم بنزيما حريص على الانضمام إلى النادي الذي يعشقه منذ الطفولة وهو ليون الفرنسي قبل الاعتزال، حيث اعتمدت في التقرير على تصريحات وكيل أعماله السابق.
كومان غاضب من دي ماريا "غير محترم"!
ظهر غضب مدرب برشلونة رونالد كومان من باريس سان جيرمان لما وصفه أنها محاولة لتشتيت أسطورة النادي بالتحدث عنه للصحافة
وجاء تصريح جديد من دي ماريا حول احتمالية انتقال ميسي للنادي الفرنسي، أثار ذلك غضب كومان ووصف التصرف بأنه "غير محترم".
وقال كومان أن ميسي الآن لاعب في برشلونة وأنهم من المفترض أن يواجهوا باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويخشى أن تؤثر مثل هذه التصريحات على آداء ميسي مع الفريق الكتالوني.
مدافع متميز يقترب من آرسنال
يتقدم آرسنال على منافسه توتنهام في سباق لضم مدافع أينتراخت فرانكفورت إيفان نديكا.
اللاعب يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، ولكن البعض يرى أنه لديه الخبرة الكافية للتواجد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أول نادي لجون تيري كمدرب!
المدافع الأسطوري يبدأ مسيرته كمدير فني
أسطورة تشيلسي جون تيري على استعداد لخوض تجربته الأولى كمدير فني لنادي بورنموث، حسب ديلي ميل.
المدافع الإنجليزي ونجم تشيلسي السابق موجود حاليًا في أستون فيلا، حيث يعمل كمدير مساعد لدين سميث.
زيدان مطالب بتحقيق الويفا أو سيرحل عن الريال!
زيدان تحت التهديد
يجب على زين الدين زيدان أن يقود ريال مدريد إلى المجد في دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ وظيفته - وفقًا لـ AS.
وتراجع بلانكوس بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني بعد أن لعب مباراة أكثر بعد خسارته على أرضه أمام ليفانتي في مطلع الأسبوع وخرج أيضًا من بطولة كوبا ديل ري (كأس ملك إسبانيا).
وسيتعين على زيدان تقديم الكأس الأوروبية الرابعة في مسيرته التدريبية في مايو أو سيقوم مسؤولو ريال مدريد بإجراء تغيير في الإدارة الفنية.
سباق إنجليزي من أجل نجم الإنتر
إنتر يطالب بأكثر من 40 مليون يورو من أجل المغربي الدولي
إنتر يتوقع أن يمر بوقت عصيب في التمسك بأشرف حكيمي بعد هذا الموسم.
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مطلوب بالفعل من قبل آرسنال وتشيلسي ، لكن كالتشيو ميركاتو تفيد بأن مانشستر سيتي يتربص أيضًا بالصفقة.
ومع ذلك، يتردد إنتر في البيع ويطالب بأكثر من 40 مليون يورو (35 مليون جنيه استرليني / 48 مليون دولار).