جدول مباريات اليوم الجمعة 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة

تعود إثارة كرة القدم من جديد بعد أيام من الهدوء، حيث تستمر الجمعة 25 مارس 2022، مباريات المنعطف الأخير في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 حول العالم.

وتقام الجمعة مباريات ذهاب المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر، بالإضافة إلى مباراة الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

المنتخبات العربية في قارة إفريقيا على موعد مع عدد من المباريات القوية في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، حيث يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب السنغال.

فيما يحل منتخب المغرب ضيفًا على جمهورية الكونغو، ويتوجه منتخب تونس لمواجهة مالي، فيما يلعب منتخب الجزائر خارج أرضه أمام الكاميرون.

أما في أمريكا الجنوبية، تدخل تصفيات كأس العالم الجولات الأخيرة، حيث تبحث عدد من المنتخبات عن تحديد موقفها النهائي في المجموعة.

ويلعب منتخب البرازيل أمام تشيلي، إلى جانب ثلاث مباريات أخرى في المجموعة.

جدول مباريات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 25 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 25 مارس 2022 "25-03-2022"

تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

المباراة الموعد القناة الناقلة جمهورية الكونغو - المغرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية Arryadia SD/HD مالي - تونس 19:00 مصر، 20:00 السعودية Television Tunisienne 1 الكاميرون - الجزائر 19:00 مصر، 20:00 السعودية Algerian TV غانا - نيجيريا 21:30 مصر، 22:30 السعودية FIFATV Youtube مصر - السنغال 21:30 مصر، 22:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم

المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل - تشيلي 01:30 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أوروجواي - بيرو 01:30 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium باراجواي - الإكوادور 01:30 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 كولومبيا - بوليفيا 01:30 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports HD 1

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