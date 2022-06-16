جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 والقنوات الناقلة
مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.
لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الجمعة 17 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.
البداية ستكون مع مباراة ودية من العيار الثقيل، تجمع بين ناديي الاتحاد والأهلي، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
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ومساء الجمعة أيضًا، تنطلق منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات موسم 2021-22 في بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات.
ويحل المقاولون العرب ضيفًا على الإسماعيلي، ويلعب فاركو أمام سيراميكا كليوباترا، فيما يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 "17-06-2022"
مباراة ودية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الاتحاد - الأهلي
19:45 السعودية، 18:45 مصر
SSC
الدوري المصري
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الإسماعيلي - المقاولون العرب
19:00 مصر، 20:00 السعودية
OnTime Sports
سيراميكا كليوباترا - فاركو
19:00 مصر، 20:00 السعودية
OnTime Sports
طلائع الجيش - سموحة
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports