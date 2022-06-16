جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام|
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الجمعة 17 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

البداية ستكون مع مباراة ودية من العيار الثقيل، تجمع بين ناديي الاتحاد والأهلي، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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ومساء الجمعة أيضًا، تنطلق منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات موسم 2021-22 في بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات.

ويحل المقاولون العرب ضيفًا على الإسماعيلي، ويلعب فاركو أمام سيراميكا كليوباترا، فيما يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 "17-06-2022"

مباراة ودية

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الاتحاد - الأهلي

19:45 السعودية، 18:45 مصر

SSC

الدوري المصري

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الإسماعيلي - المقاولون العرب

19:00 مصر، 20:00 السعودية

OnTime Sports

سيراميكا كليوباترا - فاركو

19:00 مصر، 20:00 السعودية

OnTime Sports

طلائع الجيش - سموحة

21:00 مصر، 22:00 السعودية

OnTime Sports

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