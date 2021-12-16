جدول مباريات اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تواصل عجلة كرة القدم الدوران، ويشهد يوم 17 ديسمبر 2021 عددًا من المباريات المثيرة على مختلف الأصعدة.

في الدوري الإسباني يلتقي سيلتا فيجو مع نظيره إسبانيول، فيما يلعب لاتسيو مع جنوى وإنتر مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي.

ويختتم بايرن ميونخ مشوار الشتاء في الدوري الألماني بمواجهة فولفسبورج في أليانز آرينا.

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الآن نستعرض سويًا مباريات اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021، وما هي القنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 "17-12-2021"

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة سيلتا فيجو - إسبانيول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة لاتسيو - جنوى 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد ساليرنيتانا - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني - الجولة 17