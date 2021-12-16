يلا جول سعودي (06) | انسحاب هلالي وخلطة "نصراوية" جديدة للرد على سالم.. طقطقة واحتفال العالمي

تتواصل حلقات الموسم الأول من "يلا جول سعودي"، وهو برنامج على غرار برنامج "يلا جول"، لكنه يختص بمناقشة الأحداث والقضايا الكروية في كرة القدم السعودية.

الحلقة السادسة شهدت قيام مقدمي يلا جول مع مشجعين للهلال والنصر بمتابعة القمة المرتقبة بين الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين.

علاوي، الذي أعلن انتماءه للنصر، لم يفوت الفرصة للنيل من جلال عقب خيبة أمل نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهذه المرة، احتفل على طريقة سالم الدوسري بعد هدفه في الآسيوية.

نهاية المباراة التي عرفت هدفًا لتاليسكا شهدت انسحابًا مفاجئًا لمشجع الهلال الذي كان غاضبًا من أداء فريقه ومن تسيير جارديم للمباراة!

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