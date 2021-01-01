جدول مباريات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي الممتاز والسعودي والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد ينطلق معه عدد من المباريات المثيرة على سواءً على صعيد قارة أوروبا أو في البطولات العربية، إنه الجمعة الموافق 15 أبريل 2021، الموافق 4 رمضان 1442 هجريًا.

لا صوت يعلو فوق صوت القمة المنتظرة بين إيفرتون وتوتنهام في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يجتمع كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو مرة أخرى.

وفي فرنسا يلتقي ليل مع مونبيليه في مباراة هامة جدًا لحسم لقب الدوري لصالح الأول المتصدر، بينما يلعب لايبزيج مباراة تبشر بالمتعة أمام هوفنهايم في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

على الصعيد العربي، يلعب القادسية مع الرائد وكذلك الاتحاد مع الباطن، وذلك لحساب الجولة السادسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويلعب الجونة مع إنبي في الدوري المصري.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 16 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 أبريل "16-4-2021":

الدوري السعودي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - الرائد 21:35 السعودية، 20:35 مصر KSA SPORTS HD 2 الاتحاد - الباطن 22:10 السعودية، 21:10 مصر KSA SPORTS HD 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - توتنهام 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - مونبيليه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - هوفنهايم 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - إنبي 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD

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