جوميس يبعث برسالة لمحمد الشلهوب .. والأخير يرد عليه

حرص الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على توجيه رسالة إلى محمد الشلهوب، قائد الزعيم السابق، بعدما قام الأخير بزيارة معسكر الفريق، قبل انطلاق مشواره الآسيوي.

محمد الشلهوب حرص على التواجد في معسكر الهلال، قبل مواجهة أجمك الأوزبكي، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

بعد تألقه .. الاتحاد يحسم مصير آل منصور مع الفريق

جوميس كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، مصحوبة بمجموعة من الصور الخاصة بزيادة محمد الشلهوب لمعسكر الفريق الأزرق.

وكتب جوميس: "زيارة مفاجئة من جانب قائدنا محمد الشلهوب، أسطورة نادي الهلال الحية، جاء من أجل دعم زملائه ورسم الابتسامة على وجوه الجميع، شكرًا على كل شيء قدمته وما زلت تقدمه لنا".

ومن جانبه، رد الشلهوب على تغريدة جوميس بتغريدة أخرى جاء فيها: "عزيز جوميس، يشرفني أن أكون متواجد معك أنت ولاعبي الهلال المحبوبين، أنا مازلت جزءًا من الهلال، وسأظل داعمًا له، وأتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله ستحققون كل أحلام جماهير الهلال".

ويستعد الهلال لمواجهة أجمك الأوزبكي مساء يوم اخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية.

Dearest Gomis 💙🦁🐾 it’s been an honor to be with u and my beloved alhilal player’s im still a part of alhilal legend and I’ll be there always supporting, wish u all the best and may allah achives all our dreams as hillalie’s🙏💙 https://t.co/jrpQILezum