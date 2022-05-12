جدول مباريات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، ونشهد يوم الجمعة 13 مايو 2022 عددًا من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

وتتواصل الجمعة 13 مايو منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بإقامة مباراتين.

في المباراة الأولى يحل ضمك ضيفًا على الفيحاء، فيما يلعب النصر خارج أرضه أمام الرائد.

وبالانتقال إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، تقام مباراة واحدة فقط في إياب الدور نصف النهائي، حيث يستضيف الوداد المغربي نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي.

ووضع الوداد قدمًا في المباراة النهائية، بعد الفوز في أنجولا بنتيجة 3-1، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة 2-0 ليتأهل إلى النهائي.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 مايو 2022 "13-05-2022"

الدوري السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - ضمك 19:15 السعودية، 18:15 مصر SSC 5 الرائد - النصر 20:50 السعودية، 19:50 مصر SSC 1

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - بترو أتلتيكو 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports HD 3

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