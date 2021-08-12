جدول مباريات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تعود متعة الدوريات الأوروبية من جديد، اليوم وينطلق الموسم الجديد للدوريات الإنجليزي، والإسباني، والألماني، وتنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

بداية الدوري الإنجليزي، ستكون بين الوافد الجديد بين برينتفورد، وآرسنال على ملعب جريفين بارك.

بينما يفتتح كل من فالنسيا وخيتافي، مباريات الدوري الإسباني، على ملعب ميستايا.

ويحل بايرن ميونخ، ضيفًا على بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الألماني على ملعب بروسيا بارك.

ويواجه لوريان نظيره موناكو في الدوري الفرنسي.

ولن يخلو اليوم من المتعة العربية، إذ تستمر مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي، وكذلك مباريات الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

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في الدوري المصري، يلعب سموحة مع طلائع الجيش، ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا على وادي دجلة.

وفي الدوري السعودي، يلعب النصر مع ضمك، ويواجه الأهلي نظيره الفيصلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 أغسطس "13-8-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - آرسنال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - خيتافي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1

الدوري الألماني - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ 20:30 مصر، 21:30 السعودية لا يوجد

الدوري الفرنسي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري المصري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - طلائع الجيش 19:00 مصر، 20:00 مصر On Time Sports 1 وادي دجلة - الاتحاد السكندري 21:00 مصر، 22:00 السعودية On Time Sports 1

الدوري السعودي - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - ضمك 19:05 السعودية، 18:05 مصر SSC الأهلي - الفيصلي 20:55 السعودية، 19:55 مصر SSC

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