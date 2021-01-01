جدول مباريات اليوم الجمعة 12 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 12 مارس 2021 في الدوري الأوروبي والدوري السعودي والمصري، وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق اليوم، الجمعة، 12 مارس 2021 العديد من المواجهات البارزة في البطولات المختلفة سواء على الصعيد الأوروبي أو العربي.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف نيوكاسل نادي أستون فيلا في الجولة الـ28.

وفي الدوري الإسباني، يحل فالنسيا ضيفًا على ليفانتي صاحب المركز الـ11 متفوقًا بمركز واحد عن ضيفه.

أما في الدوري الإيطالي، يواجه لاتسيو نادي كروتوني صاحب المركز الأخير، كما يلتقي أتالانتا الذي يسعى للدخول للمربع الذهبي بفريق سبيزيا.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري القطري، توجد قمة قوية تجمع بين الريان صاحب المركز الثالث والعربي المتواجد بالمرتبة الخامسة من جدول الترتيب.

وفي الدوري المصري يوجد لقاء وحيد يجمع بين سموحة وأسوان الذي تحسن مستواه كثيرًا تحت قيادة المدير الفني الجديد علاء عبد العال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الجمعة 12 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 مارس "12-3-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 28 نيوكاسل - أستون فيلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإسباني - الجولة 27 ليفانتي - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 27 لاتسيو - كروتوني 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتالانتا - سبيزيا 21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري القطري - الجولة 19 الغرافة - الأهلي 15:45 قطر، 14:45 مصر Alkass One HD الخور - قطر 18:15 قطر، 17:15 مصر Alkass Two HD الريان - العربي 18:15 قطر، 17:15 مصر Alkass One HD

الدوري المصري - الأسبوع 16 المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - أسوان 15:00 مصر، 16:00 السعودية On Time Sport 1



