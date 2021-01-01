أخبار الانتقالات: نفي الاتفاق بين ألابا وبرشلونة وفيرنر يستعد للرحيل عن تشيلسي

كان المهاجم مع البلوز منذ أقل من عام

حسب موقع فوتبول إنسايدر، فإن تيمو فيرنر مستعد بالفعل لمغادرة تشيلسي بعد التوقيع من نادي لايبزيج الصيف الماضي.

تحسن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا بشكل طفيف بعد أن حل توماس توخيل محل فرانك لامبارد في يناير، لكن ظل دون التوقعات.

لقد سجل خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في 27 مباراة بعد أن سجل 28 هدفًا في ألمانيا الموسم الماضي.