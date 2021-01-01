جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 في كأس إيطاليا والدوري الإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات القوية في جميع أنحاء العالم.

البداية من كأس إيطاليا، حيث يُلعب اليوم لقاء الإياب من نصف النهائي المرتقب بين يوفنتوس وإنتر ميلان، .انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 لصالح اليوفي.

ثم في الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد نادي خيتافي على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

بينما على الجانب العربي وفي الدوري السعودي، يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نادي العين، كما يلتقي النصر الذي تحسن ترتيبه مؤخرًا بنادي الفتح صاحب المركز الـ13.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 فبراير "9-2-2021":

كأس إيطاليا - نصف النهائي (الإياب) المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - إنتر ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية -

الدوري الإسباني - مؤجل من الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري السعودي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الهلال 16:05 السعودية ، 15:05 مصر KSA Sports 1 HD الفتح - النصر 18:10 السعودية ، 17:10 مصر KSA Sports 1 HD

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