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أخبار الانتقالات: ليفربول يراقب نجم الريال ومدافع البايرن على أعتاب تشيلسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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JEROME BOATENG
Getty Images

بند سيسهل على ريال مدريد ضم مبابي!

2021-02-08T13:37:58Z

بند قد يسمح لمبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في المستقبل

نقلت AS عن مصادر مقربة من مبابي قولها إن باريس سان جيرمان مهتم بشكل متزايد بوضع شرط جزائي خاص لريال مدريد في عقده المقبل.

إذا حصل مبابي على بند ريال مدريد في عقده الجديد، فسيسمح للجانب الإسباني بفرض صفقة بسعر معين قبل أي شخص آخر.

ارتبط مبابي بشدة باللوس بلانكوس في الأسابيع الأخيرة.

Kylian Mbappe, PSG 2020-21
Getty

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم مهاجم جديد

2021-02-08T13:37:27Z

أتلتيكو مدريد يستعد لاتخاذ خطوة لضم أندريه سيلفا، وفقا لبيلد.

فشل المهاجم البرتغالي بعض الشيء مع ميلان في عام 2017، لكنه أعاد اكتشاف بريقه في ألمانيا مع آينتراخت فرانكفورت.

المركز الذي يبحث عنه مانشستر يونايتد!

2021-02-08T13:37:05Z

من المقرر أن يصبح لاعب خط وسط دفاعي جديد أولوية انتقالية قصوى لمانشستر يونايتد، حسب صحيفة أخبار مانشستر المسائية.

يقال إن الشياطين الحمر في حاجة إلى خيار أكثر قوة لتوفير الحماية الجيدة لخط الدفاع.

ليفربول يراقب نجم ريال مدريد

2021-02-08T13:36:04Z

الريدز حريصون على ضم مهاجم ريال مدريد

بحسب أوكدياريو، فإن ليفربول يبحث عن صفقة لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

كان البرازيلي يكافح من أجل الحصول على مكان في تشكيلة زين الدين زيدان، حيث قيل إن البلانكوس منفتحون على المحادثات بشأن البيع.

Vinicius Jr, Real Madrid
Getty

أجويرو لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن

2021-02-08T13:35:35Z

لا يزال سيرخيو أجويرو مترددًا بشأن مستقبله، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

تمت مناقشة انتقال الأرجنتيني إلى برشلونة مع انتهاء عقده، وهو ينتظر اكتشاف خطط مانشستر سيتي طويلة الأجل قبل أن يقوم بالتجديد لهم.

نجم بايرن ميونخ على أعتاب تشيلسي!

2021-02-08T13:34:11Z

المدافع الألماني يستعد للانضمام إلى البلوز في الصيف

توصل تشيلسي إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينج في نهاية الموسم، بحسب تودوفيتشاجيس.

أنهى البلوز صفقة مبدئية مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وهو الآن مستعد للانتقال إلى ستامفورد بريدج في صفقة انتقال مجانية عندما ينتهي عقده في الصيف.

شارك بواتينج، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، في 17 مباراة في الدوري الألماني مع البافاري هذا الموسم.

يوفنتوس يراقب لاعب روما

2021-02-08T13:32:17Z

لاعب خط وسط روما هنريخ مخيتاريان هو موضوع اهتمام في يوفنتوس، وفقًا لكالتشيوميركاتويب.

يأمل البيانكونيري في جلب اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو، لكن نادي العاصمة حريص على ربطه بعقد جديد.

مخيتاريان لديه تسعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 20 مباراة بالدوري الإيطالي مع روما حتى الآن في الموسم الحالي.

برشلونة يحدد السعر المطلوب لبيع حارسه

2021-02-07T14:14:40Z

سيحصل برشلونة على 15 مليون يورو مقابل حارس المرمى نيتو، وفقًا لماركا.

البرازيلي غير راضٍ عن كونه بديل مارك أندريه تير شتيجن، لكن النادي متردد في السماح له بالرحيل مع بقاء عامين على عقده.

ارتبط آرسنال سابقًا بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.                                               

اليونايتد يجدد اهتمامه بمدافع نورويتش

2021-02-07T14:12:48Z

لا يزال مانشستر يونايتد حريصًا على ماكس آرونز مدافع نورويتش، وفقًا لصحيفة ذا إكسبريس.

تم ربط الشياطين الحمر مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا العام الماضي، ويبدو أنه سيعيد إشعال اهتمامهم هذا الصيف.

شارك آرونز في 28 مباراة مع نورويتش هذا الموسم، وسجل مرة واحدة.

دورتموند يضحي بنجومه بسبب الأزمة المالية!

2021-02-07T14:10:35Z

يستعد العمالقة الألمان لخسارة بعض النجوم

يستعد بوروسيا دورتموند لرحيل بعض النجوم في الصيف، وفقًا لـ SPORT1.

استسلم دورتموند لبيع جادون سانشو، لكن واحد من الثلاثة قد ينضم إليه وهم، رافائيل جويريرو وجوليان براندت أو جيوفاني رينا، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن في النادي وسط أزمة فيروس كورونا.

يتوقع دورتموند أن يتكبد خسائر بقيمة 75 مليون يورو هذا العام، لكنه لن يفكر في بيع المهاجم النجم إرلينج هالاند.

Julian Brandt, Jadon Sancho, Giovanni Reyna
Getty composite