جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 والمباريات الودية الدولية في أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 عدد من المباريات الدولية الاستعدادية سواءً ليورو 2020 أو للمعتركات الأخرى، كذلك في تصفيات كأس العالم 2022.

سنكون اليوم على موعد مع بداية الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، حيث سيواجه منتخب بيرو الإكوادور.

أما عن المباريات الودية، فسنكون على موعد مع صدام إفريقي تاريخي بين نيجيريا والكاميرون، كذلك مباراة قوية بين المغرب وغانا، كما سيواجه منتخب السنغال الرأس الأخضر.

وأوروبيًا، سيستضيف منتخب فرنسا نظيره البلغاري، وستواجه التشيك ألبانيا والمجر آيرلندا وبولندا آيسلندا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 يونيو"8-6-2021":

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة نيجيريا - الكاميرون 17:00 مصر، 18:00 السعودية - بولندا - آيسلندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium المغرب - غانا 19:00 مصر، 18:00 المغرب Arryadia SD/HD جامبيا - توجو 19:00 مصر، 20:00 السعودية - المجر - آيرلندا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium التشيك - ألبانيا 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 1 السنغال - الرأس الأخضر 21:00 مصر، 22:00 السعودية - فرنسا - بلغاريا 21:10 مصر، 22:10 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة الإكوادور - بيرو 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

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