جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 مواجهات نارية، بداية من نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، ومباريات في الدوري الإنجليزي، وقمة استثنائية في كأس إيطاليا.

البداية من الإمارات، حيث ينطلق يوم الثلاثاء 8 فبراير الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021، بمواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي.

أما في إنجلترا، تنطلق الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، ويأتي على رأسها مباراة يحل فيها مانشستر يونايتد ضيفًا على بيرنلي.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تنطلق الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وتقام مباراة واحدة يحل فيها روما ضيفًا على إنتر.

وفيوفي وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 "08-2-2022"

كأس العالم للأندية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بالميراس 18:30 مصر، 19:30 السعودية SSC7 HD / Abu Dhabi Sport Extra

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - واتفورد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نيوكاسل - إيفرتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium بيرنلي - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - روما 22:00 مصر، 23:00 السعودية Lega Serie A YouTube

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