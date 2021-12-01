جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم في كل عام نسخة جديدة من كأس العالم للأندية، تشارك فيها أفضل الفرق في قاراتها في جميع أنحاء المعمورة.

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، وسيشارك الهلال للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بدوري أبطال آسيا 2021.

أقيمت النسخة السابقة من كأس العالم للأندية في اليابان، وفاز بها بايرن ميونخ بعد مشاركته كبطل دوري أبطال أوروبا، وحصل المارد الأحمر على الميدالية البرونزية.

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ما هو نظام كأس العالم للأندية 2021؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

وصل لكأس العالم للأندية 2021 الأهلي والهلال عن قارتي أفريقيا وآسيا، كذلك تأهلت أندية تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا، وبالميراس من أمريكا الجنوبية ومونتيري المكسيكي من الكونكاكاف، بالإضافة إلى الجزيرة الإماراتي الفائز بدوري البلد المستضيف وأوكلاند سيتي المرشح عن قارة أوقيانوسيا.

تبدأ المسابقة بمواجهة صاحب الأرض ضد فريق أوقيانوسيا، وحددت القرعة منافس الفائز منهما وهو الهلال، والفائز من هذا اللقاء سيواجه تشيلسي.

المسار الثاني سيبدأ بمباراة الأهلي ومونتيري في الدور الثاني، والفائز سيواجه بالميراس في نصف النهائي.

الخاسران من الدور الثاني سيتقابلا في مباراة تحديد المركز الخامس، فيما يتواجه الخاسران في نصف النهائي في مباراة المركز الثالث، أما الفائزان فيصعدا للنهائي.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم للأندية 2021، ستقام خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير 2022.

🇦🇪 تم تحديد مواجهات كأس العالم للأندية الإمارات 2021 FIFA!



🏆 من سيرفع الكأس يوم 12 فبراير/شباط المُقبل؟ 🤔#ClubWC pic.twitter.com/NTRbLo5YoM — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 29, 2021

الدور الأول

المباراة الموعد الملعب الجزيرة - أوكلاند سيتي الخميس 3 فبراير 2022،

20:30 الإمارات، 18:30 مصر ستاد محمد بن زايد

الدور الثاني

المباراة الموعد الملعب الأهلي - مونتيري السبت 5 فبراير 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ستاد آل نهيان الهلال - الفائز من الجزيرة وأوكلاند1 الأحد 6 فبراير 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ستاد محمد بن زايد

نصف النهائي

المباراة الموعد الملعب بالميراس - الفائز من الأهلي ومونتيري2 الثلاثاء 8 فبراير 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ستاد آل نهيان الفائز من المباراة 1 - تشيلسي3 الأربعاء 9 فبراير 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ستاد محمد بن زايد

مباراة المركز الخامس

المباراة الموعد الملعب الخاسر من الأهلي ومونتيري - الخاسر من المباراة 1 الأربعاء 9 فبراير 2022،

15:30 مصر، 16:30 السعودية ستاد آل نهيان

مباراة المركز الثالث

المباراة الموعد الملعب الخاسر من المباراة 3 - الخاسر من المباراة 2 السبت 12 فبراير 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية ستاد آل نهيان

نهائي كأس العالم للأندية 2021

المباراة الموعد الملعب الفائز من المباراة 3 - الفائز من المباراة 2 السبت 12 فبراير 2022،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ستاد محمد بن زايد

أين سيقام كأس العالم للأندية 2021؟

كان من المقرر إقامة كأس العالم للأندية 2021 في الصين، لكن بعد تفشي فيروس كورونا الذي أوقف النشاط في البلاد لمدة كبيرة تقرر نقلها.

لم تبتعد البطولة عن الشرق الأقصى، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقلها لليابان أكثر الدول استضافةً للمونديال.

وفي 8 سبتمبر 2021، اعتذرت اليابان عن عدم تنظيم البطولة وأبدت صعوبة خوض المنافسات على أرضها بسبب جائحة كورونا.

وفي 20 أكتوبر 2021، أعلن جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنّ البطولة ستقام في الإمارات مطلع 2022.

من هو أكثر فريق فاز بكأس العالم للأندية؟

ريال مدريد هو البطل التاريخي لكأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز بها في 4 مناسباتٍ من قبل، ويأتي في المركز الثاني برشلونة برصيد 3 ألقاب.