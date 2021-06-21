جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 في يورو 2020 وكذلك كوبا أمريكا 2021 وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر مباريات يورو 2020 اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث يلتقي منتخبي كرواتيا واسكتلندا، ويواجه منتخب التشيك إنجلترا.

وفي كوبا أمريكا 2021، يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب باراجواي، كما تستمر مباريات تصفيات كأس العرب للمنتخبات 2021، حيث يواجه منتخب موريتانيا اليمن.

يواجه الزمالك اليوم مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر 2021، كما يعود دوري أبطال آسيا في الشرق بمباراتي بوهانج ضد راتشابوري وجوهور دارول ضد ناجويا.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 يونيو"22-6-2021":

يورو 2020 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة كرواتيا - اسكتلندا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 2 التشيك - إنجلترا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الأرجنتين - باراجواي 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

كأس العرب - التصفيات المباراة الموعد القناة الناقلة موريتانيا - اليمن 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD

كأس مصر - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - مصر المقاصة 19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME SPORT

دوري أبطال آسيا - المجموعات المباراة الموعد بوهانج ستيلرز - راتشابوري 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات جوهور دارول - ناجويا جرامبوس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم